CEO EuroLeague: «Το ΝΒΑ Europe θα βλάψει το ευρωπαϊκό μπάσκετ» - Κριτική σε Ρεάλ και Μπαρτσελόνα

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της EuroLeague, Παούλιους Μοτιεγιούνας, παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα EL PAÍS, σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, την προοπτική του NBA Europe και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η διοργάνωση.

Ο Μοτιεγιούνας εξέφρασε την αντίθεσή του στο ενδεχόμενο δημιουργίας ενός NBA Europe, τονίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα ήταν επιζήμιο για το άθλημα: «Το ΝΒΑ θα βλάψει το ευρωπαϊκό μπάσκετ, δεν υπάρχει ανάγκη για άλλη διοργάνωση. Η Ευρώπη είναι γεμάτη με διοργανώσεις, είναι μια αγορά που λειτουργεί καλά. Αν το ΝΒΑ έρθει στην Ευρώπη, θα βλάψει το άθλημα, το ενδιαφέρον και την ποιότητα των πρωταθλημάτων».

Ο CEO της EuroLeague αναφέρθηκε, επίσης, στη στάση των ισπανικών κολοσσών, Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα, οι οποίες εμφανίζονται θετικές στην ιδέα του NBA Europe, και στην αύξηση των εσόδων της διοργάνωσης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για την κατάσταση στην EuroLeague: «Η EuroLeague είναι καλύτερη από ποτέ. Τα έσοδα της έχουν αυξηθεί κατά 45% τις δύο τελευταίες σεζόν. Υπάρχουν νέοι χορηγοί, η τηλεθέαση έχει αυξηθεί κατά 30% σε πέντε χρόνια, και πέρσι πάνω από τρία εκατομμύρια θεατές παρακολούθησαν τους αγώνες, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ για τη διοργάνωση. Παράλληλα, η επέκταση σε 20 ομάδες ήταν τεράστιο βήμα. Κάθε ομάδα μπορεί να κερδίσει οποιαδήποτε άλλη. Δεν υπάρχουν αήττητες ομάδες. Αυτή η ανταγωνιστικότητα είναι κάτι που θέλουμε να προστατεύσουμε».

Για την άφιξη του ΝΒΑ στην Ευρώπη: «Συνεχίζουμε τις συζητήσεις με το ΝΒΑ. Θα συναντηθούμε ξανά και θα συνεχίσουμε τον διάλογο. Όμως υπάρχει μεγάλη απογοήτευση από την πλευρά μας, γιατί ανεξαρτήτως των προτάσεων που καταθέτουμε, δεν φαίνεται να είναι διατεθειμένοι να κάνουν πραγματικά βήματα. Η πρόοδος είναι ελάχιστη, ακολουθούν μόνο το δικό τους πλάνο. Η EuroLeague τα πηγαίνει εξαιρετικά εδώ και 26 χρόνια, και εμείς επικεντρωνόμαστε στην ανάπτυξή μας, χωρίς να περιμένουμε κινήσεις από αυτούς».

Για το αν το NBA Europe αποτελεί θετική η αρνητική εξέλιξη: «Με τον τρόπο που την παρουσιάζουν, είναι αρνητική είδηση. Δεν υπάρχει ανάγκη για άλλη διοργάνωση, ήδη έχουμε τέσσερις, αυτή θα ήταν η πέμπτη. Με τη σωστή προσέγγιση, θα μπορούσαν να βοηθήσουν, αλλά αν συνεχίσουν έτσι, το ΝΒΑ θα βλάψει το ευρωπαϊκό μπάσκετ».

Για την προοπτική δύο μεγάλων πρωταθλημάτων στην Ευρώπη: «Αφορά και την ιστορία που έχουμε χτίσει, τις μεγάλες αγορές και τις παραδόσεις. Οι οπαδοί ήδη απολαμβάνουν τους κορυφαίους αγώνες σε πολλές χώρες. Μια επιπλέον λίγκα θα δυσκόλευε την παρακολούθηση και την κατανόηση. Προσπαθούν να προσελκύσουν κάποιες ομάδες και να αφήσουν άλλες εκτός. Η EuroLeague έχει εντελώς διαφορετικό μοντέλο: το ΝΒΑ χτίζει το μπάσκετ γύρω από τις επιχειρήσεις, εμείς χτίζουμε τις επιχειρήσεις γύρω από το μπάσκετ».

Για τη στάση της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μπαρτσελόνα: «Θα είναι δική τους επιλογή. Ακούσαμε φήμες για άδεια 500 εκατομμυρίων ευρώ, κάτι που είναι δύσκολο να κατανοηθεί».

Για τη σχέση με τη FIBA: «Έχουν τις εθνικές διοργανώσεις, τα εθνικά πρωταθλήματα και τα "παράθυρα". Φαίνεται ότι προσπαθούν να βρουν κοινό έδαφος. Ελπίζω, αλλά αμφιβάλλω ότι θα γίνει».

Για τις ρωσικές ομάδες: «Θέλουμε να επέλθει ειρήνη και να τελειώσει ο πόλεμος. Μόνο τότε μπορούμε να εξετάσουμε την επιστροφή τους. Με τους περιορισμούς που υπάρχουν τώρα, είναι σχεδόν αδύνατο».



Για την ασφάλεια στο Ισραήλ: «Το Τελ Αβίβ είναι ασφαλές. Υπάρχουν δύο ομάδες και οι παίκτες λένε ότι όλα είναι ήρεμα. Το υπόλοιπο Ισραήλ παρακολουθείται. Υποθέτουμε ότι είναι ασφαλές, αλλά θα πάμε στο Τελ Αβίβ για επιβεβαίωση, ώστε να προστατεύσουμε παίκτες, προπονητές, διαιτητές και φιλάθλους».

Για τις νέες αγορές, το Άμπου Ντάμπι και το Ντουμπάι: «Αυτές είναι πολύ επιτυχημένες αγορές. Το Άμπου Ντάμπι φιλοξένησε ένα εξαιρετικό Final Four, και το Ντουμπάι έχει μια νέα ομάδα. Η EuroLeague θα προστατεύει τη νοοτροπία του ευρωπαϊκού μπάσκετ ενώ φέρνει το παιχνίδι σε νέες αγορές».

Για τη EuroLeague σε βάθος πενταετίας: «Θα συνεχίσουμε να είμαστε η κορυφαία διοργάνωση στην Ευρώπη, με ή χωρίς το ΝΒΑ. Έχουμε τους καλύτερους οπαδούς, τις καλύτερες ομάδες και τις καλύτερες έδρες. Αν προστατεύσουμε το μπάσκετ, όλα θα πάνε καλά. Πέρσι η EuroLeague εκτιμήθηκε σε 1 δισ. ευρώ! Στόχος μας είναι να τριπλασιάσουμε αυτό το ποσό σε πέντε χρόνια. Φέτος η αξία μας έχει ήδη αυξηθεί πάνω από 50%».

