Συναγερμός για την Βιλερμπάν: Ο λόγος που κινδυνεύει μέχρι και με αποβολή από την Euroleague

Τις τελευταίες ώρες έγινε γνωστό πως η Βιλερμπάν εξετάζει πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να αλλάξει διοργάνωση και από την Euroleague να μετακομίσει στο BCL, έχοντας ως στόχο την παρουσία της, μελλοντικά, στο NBA Europe. Έναν δρόμο που χάραξε η Άλμπα Βερολίνου το περασμένο καλοκαίρι.

Δεν αποκλείεται ωστόσο να δρομολογηθούν εξελίξεις από την ίδια τη διοργάνωση της Euroleague με πρωταγωνίστρια τη γαλλική ομάδα.

Αυτό γιατί όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από το εξωτερικό, στα ενδότερα της Euroleague εξετάζουν πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο η διοργάνωση να αποβάλλει την γαλλική ομάδα από τη λίγκα. Ο λόγος είναι -κυρίως- οικονομικός.

Πιο συγκεκριμένα τονίζεται πως το μπάτζετ της Βιλερμπάν ανέρχεται στα 4,55 εκατ. ευρώ, το οποίο είναι κάτω από το κατώτατο όριο που έχει θέσει η διοργάνωση για τη συμμετοχή κάποιας ομάδας στη διοργάνωση. Φαίνεται λοιπόν, πως αναμένεται να υπάρχουν άμεσα εξελίξεις γύρω από το θέμα της παρουσίας της γαλλικής ομάδας στη Euroleague, την ώρα που το σκηνικό στο ευρωπαϊκό μπάσκετ αλλάζει.