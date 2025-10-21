Euroleague: Επιστροφή στο Ισραήλ για Μακάμπι και Χάποελ - Τι θα ισχύει με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό

Οι ομάδες του Ισραήλ επιστρέφουν στην παραδοσιακή τους έδρα. Όπως ανακοίνωσε επίσημα η EuroLeague, οι δύο ομάδες της χώρας, θα δώσουν τις εντός έδρας αναμετρήσεις τους στο Ισραήλ αρχής γενομένης από την 1η Δεκεμβρίου. Μέχρι τότε, όπως αναφέρει η EuroLeague, η διοργανώτρια αρχή θα παρακολουθεί τις εξελίξεις. Θυμίζουμε ότι τόσο η Μακάμπι, όσο και η Χάποελ Τελ Αβίβ είχαν καταθέσει αίτημα επιστροφής μετά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός.

🇮🇱✈️ ÚLTIMA HORA: @EuroLeague comunica que los partidos de Maccabi y Hapoel como locales volverán a jugarse en Israel a partir del 1 de diciembre



La decisión también afecta a los partidos de Eurocup.



Desde octubre de 2023 no se disputan partidos de competición europea en… pic.twitter.com/TVW7BnrUUh — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) October 21, 2025

«Οι σύλλογοι-μέλη της Euroleague Commercial Assets (ECA) συναντήθηκαν την Τρίτη για να συζητήσουν την τρέχουσα κατάσταση στο Ισραήλ και τη Γάζα, μετά τις πρόσφατα ανακοινωθείσες πρωτοβουλίες κατάπαυσης του πυρός και ειρήνης. Η συνάντηση συζήτησε επίσης την πιθανότητα επιστροφής των αγώνων της EuroLeague και του BKT EuroCup στο Ισραήλ, μετά τη μεταφορά των αγώνων σε ουδέτερες έδρες από τον Οκτώβριο του 2023.



Μετά από προσεκτική συζήτηση, οι σύλλογοι της ECA συμφώνησαν στην πρόταση να οριστεί η 1η Δεκεμβρίου 2025 ως ημερομηνία επανέναρξης των αγώνων στο Ισραήλ. Μέχρι τότε, η Euroleague Basketball θα συνεχίσει να παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις, να παραμένει σε στενή επαφή με τις τοπικές και ξένες αρχές, τις ομάδες που επισκέπτονται την περιοχή και όλους τους σχετικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ELPA, EHCB και UEBO, και να διασφαλίζει ότι η ασφάλεια και η ευημερία όλων των εμπλεκομένων παραμένει η ύψιστη προτεραιότητα.



Η Euroleague Basketball και οι συμμετέχοντες σύλλογοι καλωσορίζουν το πρόσφατο σχέδιο ειρήνης με αισιοδοξία και ελπίδα. Η οργάνωση επιβεβαιώνει την πίστη της στη δύναμη του μπάσκετ να φέρνει τους ανθρώπους και τις κοινότητες κοντά, καθώς και τη δέσμευσή της να συμβάλει στην ειρήνη μέσω των κοινών αξιών του αθλητισμού, του σεβασμού και της ενότητας», αναφέρει η ανακοίνωση της EuroLeague.

📢 EuroLeague update 🏀



EuroLeague clubs have planned to resume games in Israel starting December 1, 2025, following the recent ceasefire and peace initiatives.



Until then, the league will continue to monitor the situation closely and prioritize the safety of all teams and… pic.twitter.com/QDdPRmEBVr — SKWEEK (@skweektv) October 21, 2025

Οι αγώνες που θα δώσουν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός στο Ισραήλ

Όσον αφορά τις ελληνικές ομάδες, τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψουν στο Τελ Αβίβ αμφότεροι. Το τριφύλλι, μάλιστα, θα μεταβεί στην πρωτεύουσα του Ισραήλ δύο φορές αφού θα αγωνιστεί τόσο με τη Χάποελ όσο και με τη Μακάμπι μετά την άρση της απαγόρευσης. Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός έδωσε τον εκτός έδρας αγώνα με τη Μακάμπι την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου.

