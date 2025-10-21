Euroleague: Επιστροφή στο Ισραήλ για Μακάμπι και Χάποελ - Τι θα ισχύει με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό
Με ανακοίνωση η Ευρωλίγκα ενημέρωσε ότι Μακάμπι και Χάποελ επιστρέφουν στις φυσικές τους έδρες κάτι που αφορά και τους δυο «αιώνιους».
Οι ομάδες του Ισραήλ επιστρέφουν στην παραδοσιακή τους έδρα. Όπως ανακοίνωσε επίσημα η EuroLeague, οι δύο ομάδες της χώρας, θα δώσουν τις εντός έδρας αναμετρήσεις τους στο Ισραήλ αρχής γενομένης από την 1η Δεκεμβρίου. Μέχρι τότε, όπως αναφέρει η EuroLeague, η διοργανώτρια αρχή θα παρακολουθεί τις εξελίξεις. Θυμίζουμε ότι τόσο η Μακάμπι, όσο και η Χάποελ Τελ Αβίβ είχαν καταθέσει αίτημα επιστροφής μετά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός.
«Οι σύλλογοι-μέλη της Euroleague Commercial Assets (ECA) συναντήθηκαν την Τρίτη για να συζητήσουν την τρέχουσα κατάσταση στο Ισραήλ και τη Γάζα, μετά τις πρόσφατα ανακοινωθείσες πρωτοβουλίες κατάπαυσης του πυρός και ειρήνης. Η συνάντηση συζήτησε επίσης την πιθανότητα επιστροφής των αγώνων της EuroLeague και του BKT EuroCup στο Ισραήλ, μετά τη μεταφορά των αγώνων σε ουδέτερες έδρες από τον Οκτώβριο του 2023.
Μετά από προσεκτική συζήτηση, οι σύλλογοι της ECA συμφώνησαν στην πρόταση να οριστεί η 1η Δεκεμβρίου 2025 ως ημερομηνία επανέναρξης των αγώνων στο Ισραήλ. Μέχρι τότε, η Euroleague Basketball θα συνεχίσει να παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις, να παραμένει σε στενή επαφή με τις τοπικές και ξένες αρχές, τις ομάδες που επισκέπτονται την περιοχή και όλους τους σχετικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ELPA, EHCB και UEBO, και να διασφαλίζει ότι η ασφάλεια και η ευημερία όλων των εμπλεκομένων παραμένει η ύψιστη προτεραιότητα.
Η Euroleague Basketball και οι συμμετέχοντες σύλλογοι καλωσορίζουν το πρόσφατο σχέδιο ειρήνης με αισιοδοξία και ελπίδα. Η οργάνωση επιβεβαιώνει την πίστη της στη δύναμη του μπάσκετ να φέρνει τους ανθρώπους και τις κοινότητες κοντά, καθώς και τη δέσμευσή της να συμβάλει στην ειρήνη μέσω των κοινών αξιών του αθλητισμού, του σεβασμού και της ενότητας», αναφέρει η ανακοίνωση της EuroLeague.
Οι αγώνες που θα δώσουν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός στο Ισραήλ
Όσον αφορά τις ελληνικές ομάδες, τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψουν στο Τελ Αβίβ αμφότεροι. Το τριφύλλι, μάλιστα, θα μεταβεί στην πρωτεύουσα του Ισραήλ δύο φορές αφού θα αγωνιστεί τόσο με τη Χάποελ όσο και με τη Μακάμπι μετά την άρση της απαγόρευσης. Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός έδωσε τον εκτός έδρας αγώνα με τη Μακάμπι την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου.
- Μακάμπι - Παναθηναϊκός (22/1/2026, 24η αγωνιστική)
- Χάποελ Τελ Αβίβ - Παναθηναϊκός (2/4/2026, 35η αγωνιστική)
- Χάποελ Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός (9/4/2026, 37η αγωνιστική)