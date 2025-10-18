Ολυμπιακός σε Παπαγιάννη και Οσμάνι: «Περαστικά, σας περιμένουμε ξανά εκεί που ανήκετε»

Ο Έλληνας σέντερ στάθηκε ιδιαίτερα άτυχος, καθώς υπέστη ρήξη χιαστού και θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης, χάνοντας το υπόλοιπο της σεζόν. Από την πλευρά του, ο Οσμάνι αποχώρησε νωρίτερα από το παιχνίδι, έχοντας υποστεί εξάρθρωση στον ώμο.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ εξέφρασε δημόσια τη στήριξή της στους δύο αθλητές με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας:«Στέλνουμε δύναμη και ευχές στον Ερκάν Οσμάνι και τον Γιώργο Παπαγιάννη. Τους ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση. Ανυπομονούμε να σας ξαναδούμε εκεί που ανήκετε».