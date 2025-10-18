Οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν: Ρήξη χιαστού και τέλος η σεζόν για Παπαγιάννη

Ο Γιώργος Παπαγιάννης στάθηκε πολύ άτυχος στο παιχνίδι της Εφές με τον Παναθηναϊκό, όταν σε προσπάθειά του για κάρφωμα προσγειώθηκε άτσαλα με το αριστερό πόδι και κατέρρευσε, σφαδάζοντας από τον πόνο.





Άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης, όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις που επιβεβαίωσαν τα χειρότερα: ο διεθνής σέντερ υπέστη ρήξη χιαστού, με αποτέλεσμα να χάσει όλη την υπόλοιπη σεζόν. Ο χρόνος αποκατάστασης εκτιμάται περίπου στους 8 μήνες.





Η θετική είδηση είναι ότι ο μηνίσκος του δεν έχει επηρεαστεί, κάτι που θεωρείται σημαντικό για τη γρήγορη και πλήρη αποθεραπεία του. Ο Παπαγιάννης θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση τις επόμενες ημέρες και στη συνέχεια θα ξεκινήσει το πρόγραμμα αποκατάστασης, με στόχο να επιστρέψει πλήρως έτοιμος για την επόμενη σεζόν.







