Γνωστή ηθοποιός έκανε το τζάμπολ στο Εφές – Παναθηναϊκός και βρέθηκε θετική σε χρήση ναρκωτικών

Θετική σε χρήση ναρκωτικών βρέθηκε η Μπιρτσέ Ακαλάι, η ηθοποιός που έκανε το τζάμπολ στο Εφές - Παναθηναϊκός AKTOR, μαζί με ακόμη επτά διάσημους Τούρκους.

Η είδηση, που προκάλεσε σοκ, μεταδόθηκε από το TRT News μόλις έξι λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα της EuroLeague, στις 20:24 το βράδυ της Παρασκευής, με το δημοσίευμα να προκαλέι «σοκ» στην γειτονική χώρα.

Η 41χρονη Μπιρτσέ Ακαλάι, μια ιδιαίτερα δημοφιλής ηθοποιός στην Τουρκία, επελέγη από την Αναντολού Εφές για το συμβολικό τζάμπολ στο πλαίσιο της καθιερωμένης εκστρατείας ευαισθητοποίησης για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού κάθε Οκτώβριο. Ωστόσο, η παρουσία της στο γήπεδο συνέπεσε με την αποκάλυψη για την εμπλοκή της σε υπόθεση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του TRT News, η Ακαλάι συγκαταλέγεται στους υπόπτους που βρέθηκαν θετικοί σε έλεγχο ναρκωτικών ουσιών. Από τα αποτελέσματα των εξετάσεων, οι οποίες έγιναν στο Νοσοκομείο Εκπαίδευσης και Έρευνας Seyrantepe Hamidiye Etfal στην Κωνσταντινούπολη, έγινε γνωστό ότι οκτώ δείγματα (αίμα και μαλλιά) από τους συνολικά 19 υπόπτους που υποβλήθηκαν σε έλεγχο στις 8 Οκτωβρίου «έκαψαν» την γνωστή ηθοποιό.

Εκτός από τη Μπιρτσέ Ακαλάι, η λίστα των επωνύμων που φέρονται να βρέθηκαν θετικοί περιλαμβάνει και άλλα γνωστά ονόματα της τουρκικής showbiz. Η διάσταση που έλαβε το σκάνδαλο, ειδικά λόγω του συγχρονισμού της δημοσιοποίησης με το παιχνίδι της Εφές κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR κυριάρχησε στην επικαιρότητα.