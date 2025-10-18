Παναθηναϊκός: Αυτό είναι το διάστημα που αναμένεται να επιστρέψει ο Λεσόρ

Ο Εργκίν Αταμάν αποκάλυψε πως το πρόγραμμα αποθεραπείας του Ματίας Λεσόρ πάει πολύ καλά και ότι σύμφωνα με το ιατρικό επιτελείο της ομάδας, η επιστροφή του αναμένεται σε τρεις εβδομάδες.

Επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις που ήθελαν τον Γάλλο σέντερ να ξεκινά προπονήσεις το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.

Τα ματς που έχει «κυκλώσει» ο Παναθηναϊκός

Eurokinissi

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Από ποιο ματς θα μπορεί να τον υπολογίζει ο Εργκίν Αταμάν;

Δεδομένης της πολύμηνης αποχής του Λεσόρ, με την παρένθεση του Final 4, είναι πολύ δύσκολο να παίξει με τη συμπλήρωση τριών εβδομάδων, δηλαδή στο παιχνίδι με το Περιστέρι στις 8 Νοεμβρίου για την Stoiximan GBL ή στην απαιτητική «διαβολοβδομάδα» που ακολουθεί σε Παρίσι (11/11) και Μαδρίτη (13/11).

Θα μπορούσε, όμως, να βρίσκεται στην αποστολή αυτών των αγώνων για να... ξαναμπεί στο κλίμα της ομάδας και της αγωνιστικής δράσης. Πιο πιθανή αυτή τη στιγμή θα έμοιαζε η σταδιακή επιστροφή του από τον εντός έδρας αγώνα με τον Άρη στις 15 Νοεμβρίου, ενώ ακολουθούν και τρία σερί ματς στο «Telekom Center Athens» για την EuroLeague με Ντουμπάι, Παρτίζαν και Βαλένθια. Ιδανικές συνθήκες, δηλαδή, για να μπει ξανά σε ρυθμό.

Ασφαλέστερες εκτιμήσεις, φυσικά, θα γίνουν με το που μπει ο Νοέμβριος και υπάρχει οριστική εικόνα για την ημέρα επιστροφής του Ματίας Λεσόρ στις προπονήσεις.

Θυμίζουμε πως ο Εργκίν Αταμάν δήλωσε για το θέμα, μετά τον αγώνα με την Εφές: «Η θεραπεία του Λεσόρ συνεχίζεται και αναμένουμε να επιστρέψει στο γήπεδο σε τρεις εβδομάδες. Η θεραπεία του προχωράει καλά, είναι πολύ σημαντικός παίκτης για εμάς. Αναμένουμε να επιστρέψει πλήρως υγιής μετά από τρεις εβδομάδες. Αυτή είναι η δήλωση των γιατρών».