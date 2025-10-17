Εφές - Παναθηναϊκός 81-95: Με ηγέτη Σλούκα και εξωπραγματικό Οσμάν οι «πράσινοι»... άλωσαν την Πόλη

Ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR πήρε εμφατικό διπλό 95-81 κόντρα στην Ανατολού Εφές για την 5η αγωνιστική της EuroLeague, σε ένα παιχνίδι που σημαδεύτηκε από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Γιώργου Παπαγιάννη, ο οποίος αποχώρησε με φορείο και κατευθύνθηκε κατευθείαν στον νοσοκομείο.

Στο χειρότερο ίσως βράδυ του Κέντρικ Ναν με την φανέλα του Παναθηναϊκού, οι πράσινοι πήραν μια εύκολη, όπως αποδείχθηκε νίκη, με απόλυτους πρωταγωνιστές τους Κώστα Σλούκα (12 ασίστ) και Τσέντι Oσμάν (29π, ρεκορ-καριέρας), με άξιο συμπαραστάτη τον Ομάρ Γιούρτσεβεν (15π).

Το ματς

Η εικόνα του Παναθηναϊκού δεν ήταν η αναμενόμενη κυρίως στον αμυντικό τομέα, με τους πράσινους, με τον Γιούρτσεβεν στο παρκέ, να υστερούν κάτω από την ρακέτα αλλά και να δυσκολεύονται να βρουν λύσεις επιθετικά, με τον Ναν να είναι άποντος και το σκορ στο 17-12 υπέρ των γηπεδούχων.

Ο «MVP» του τριφυλλιού ήταν μακριά από τον καλό του εαυτό έχοντας τέσσερα λάθη στο πρώτο δεκάλεπτο, όμως η ομάδα του Έργκιν Αταμάν έβγαλε διάθεση και πείσμα και με «μπροστάρη» τον Τσέντι Οσμάν πήρε «κεφάλι» στο ματς (22-21).

Ο Τούρκος φόργουορντ ήταν ασταμάτητος και σε συνδυασμό με την τρομερή αμυντική συνέπεια του Καλαϊτζάκη, οι πράσινοι έχτισαν πολύ γρήγορα, με την έναρξη του δευτέρου δεκαλέπτου, μια διαφορά επτά πόντων στο παιχνίδι (30-23).

Στο 15λεπτό και με τον Παναθηναϊκό μπροστά στο σκορ (30-26) ο τραυματισμός του Παπαγιάννη σημάδεψε την αναμέτρηση και σόκαρε του πάντες.

💔 Scary moment tonight…

Georgios Papagiannis had to leave the court on a stretcher after suffering a knee injury.

He was helped off, in tears, as the crowd showed their support.



Stay strong, Georgios 🙏

We’re all with you ❤️‍🩹 pic.twitter.com/VbGnTV13cl — SKWEEK (@skweektv) October 17, 2025

Μάλιστα ο τραυματισμός του, ήταν πολύ σοβαρός, με τον Έλληνα σέντερ να αποχωρεί κλαίγοντας με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο και να καταχειροκροτείται από τον κόσμο.

Çok talihsiz. Önce Ercan, şimdi Papagiannis 😕 pic.twitter.com/8t0H12m2DJ — Okan Barlan (@okibarlan) October 17, 2025

Παρά την «παγωμάρα» και το συγκλονιστικό πρώτο ημίχρονο του Γιούρτσεβεν, με τον Τούρκο να έχει 15 πόντους με 4 ριμπάουντ αλλά και τον άψογο δημιουργικά, Κώστα Σλούκα, με 7 ασίστ, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ροκανίσουν την διαφορά από το -8 και να πάνε στα αποδυτήρια έχοντας μειώσει το παιχνίδι στον πόντο (42-43).

Oι δύο Τούρκοι του Παναθηναϊκού, φέρεται το είχαν πάρει «προσωπικά» και με τον Οσμάν να φτάνει τους 18 πόντους, οι πράσινοι πήραν για πρώτη φορά διψήφια διαφορά στο παιχνίδι και το +13 (65-52), για να έρθει ο Γκραντ και με «buzzer beater» να εκτοξεύσει την διαφορά στο +17 (69-52), με ένα εκπληκτικό επιμέρους σερί 12-0.

Με την έναρξη του τέταρτου και τελευταίου δεκαλέπτου ο Παναθηναϊκός έστειλε την διαφορά στο +21 (52-73), όμως η Εφές κατάφερε με ένα δικό της σερι 12-3 να μειωσεί την διαφορά στους 12 πόντους (64-76). Όμως τα τρίποντα των Οσμάν και Ναν κλείδωσαν την νίκη για την ομάδα του Έργκιν Αταμάν αφού το +17 (83-66), ήταν δύσκολο έως απίθανο να ανατράπει, με τον Παναθηναϊκό να παίρνει μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πέρεθ, Σούκις, Ουντιάνσκι

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-22, 42-43, 52-69, 81-95

ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ: Λάρκιν 18, Μπομπουά 3 (1), Χαζέρ, Λόιντ 13 (1), Γουάιλερ-Μπαμπ 5, Παπαγιάννης 4, Κορντινιέ 5, Σμιτς 7, Ντόζιερ 15, Σουάιντερ 3 (1), Οσμάνι 4, Τζόουνς 4

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς 7, Καλαϊτζάκης 3, Όσμαν 29, Χολμς 10, Σλούκας 7 (12 ασίστ), Ρογκαβόπουλος, Γκραντ 11, Ναν 4, Τολιόπουλος, Ερναγκόμεθ 9, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν 15