Παναθηναϊκός AKTOR - Βιλερμπάν 91-85: Το έκανε θρίλερ, καθάρισε ο «ιπτάμενος» Χολμς

Ο Παναθηναϊκός AKTOR παρότι έβαλε... δύσκολα στον εαυτό του, επικράτησε με 91-85 της Βιλερμπάν για την 4η αγωνιστική της EuroLeague. Οι «πράσινοι» είχαν τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, έπαιξαν όσο χρειάστηκε απέναντι στους «μαχητικούς» (και εύστοχους πίσω από τα 6.75μ.) Γάλλους και πέτυχαν την 2η νίκη της σεζόν στο «T-Center».

Ο Εργκίν Αταμάν είδε τον Ρισόν Χόλμς να πραγματοποιεί την καλύτερη του εμφάνιση με την «πράσινη» φανέλα, μετρώντας 24 πόντους και 10 ριμπάουντ σε 27 λεπτά. Μαζί του ,ο Κέντρικ Ναν έκανε την καθιερωμένη δουλειά του στο σκοράρισμα σημειώνοντας 26 πόντους με 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Πλέον, το «τριφύλλι» στρέφει το βλέμμα του στην δεύτερη αναμέτρηση της «διαβολοβδομάδας» απέναντι στην Ανατολού Εφές στην Τουρκία, η οποία είναι προγραμματισμένη την Παρασκευή (17/10) στις 20:30.

Το ματς

Ο Παναθηναϊκός έδειξε από νωρίς στο παιχνίδι πως αυτός θα ελέγξει τον ρυθμό της αναμέτρησης, με τον Ναν και τον Σορτς να έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων στα πρώτα λεπτά. Η Βιλερμπάν από την πλευρά της προσπάθησε να δημιουργήσει προβλήματα στους «πράσινους», με τον Σέλιας να αποτελεί τον μεγαλύτερο κίνδυνο για την άμυνα του Παναθηναϊκού. Η γαλλική ομάδα μετά τις τρεις εύστοχες βολές του Ντε Κολό προσπάθησε να «φτιάξει» μια δική της διαφορά, η πανέμορφη τάπα του Χολμς, που αντικατέστησε τον αρνητικό Γιούρτσεβεν, ξεσήκωσε το κοινό στο «T-Center» και έδωσε στον Ναν την ευκαιρία να τρέξει στον αιφνιδιασμό και να κερδίσει βολές (13-12, 6').

Ο Αμερικάνος σέντερ έκανε τη διαφορά στο πρώτο μέρος, προσφέροντας συνεχόμενους πόντους και πολύτιμες βοήθειες στην άμυνα. Τα τρίποντα της Βιλερμπάν την έφεραν ξανά στο παιχνίδι (29-29), το πρώτο τρίποντο του Γκριγκόνις όμως γρήγορα έφερε ξανά μπροστά τους «πράσινους», εν μέσω αποθέωσης από τον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο.

Things you love to see... 👏



Welcome back Marius Grigonis ❤️‍🩹 pic.twitter.com/hz4DsVTXGF — EuroLeague (@EuroLeague) October 15, 2025

Οι παίκτες του Αταμάν συνέχισαν να λειτουργούν σωστά επιθετικά, στην άμυνα όμως τα πράγματα δεν ήταν τόσο αρμονικά, κάτι που επέτρεπε στους Γάλλους να κρατούν σε μονοψήφια επίπεδα την διαφορά (38-34, 16'). Ο... ασταμάτητος Ναν (18 πόντοι σε 17 λεπτά) και ένα επιθετικό 10-0 του Παναθηναϊκού ανέβασε στο +9 την απόσταση από την Βιλερμπάν, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν με αυτόν τον τρόπο στα αποδυτήρια. Σκορ ημιχρόνου 48-39.

Μετά το «άσφαιρο» πρώτο δίλεπτο της 3ης περιόδου, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε να μεγαλώνει την υπέρ του διαφορά, με τον Γκράντ σε ρόλο δημιουργού (για το τρίποντο του Όσμαν) και εκτελεστή με το αγαπημένο του σουτ μέσης απόστασης έδωσε το +13 στο «τριφύλλι». Η Βιλερμπάν δεν... πτοήθηκε από την διαφορά ποιότητας με τους «πράσινους» και με 7 συνεχόμενους πόντους κατέβασε την διαφορά στους έξι, στα πρώτα λεπτά του τελευταίου δεκαλέπτου (68-62, 31').

Ο Λάιντι με ένα δύσκολο τρίποντο κατέβασε στους τρεις την απόσταση, πριν αναλάβουν ξανά δράση οι Ναν και Χολμς. Με δύο διαδοχικά alley-hoop οι δύο Αμερικάνοι πρόσφεραν θέαμα στους φίλους του Παναθηναϊκού, οι οποίοι αμέσως ανέβασαν την ένταση τους και έκοψαν τη φόρα της Βιλερμπάν. Ο Χολμς συνέχισε να κυριαρχεί στη ρακέτα, ο Όσμαν με διαδοχικές εύστοχες βολές έδινε λύσεις στον προβληματικό (επιθετικά) Παναθηναϊκό στο δεύτερο μέρος, ο... αγέραστος Ντε Κολό όμως το πήρε προσωπικά στα τελευταία λεπτά και έκανε «ντέρμπι» ένα εύκολο παιχνίδι.

Ακόμα και έτσι, ο Παναθηναϊκός κράτησε την συγκέντρωση του και πανηγύρισε την τρίτη νίκη στη φετινή σεζόν, μετά από αυτές απέναντι σε Μπάγερν και Μπασκόνια.

Τα δεκάλεπτα: 26-19, 48-39, 68-59, 91-85.