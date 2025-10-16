Ρογκαβόπουλος: Σηκώθηκε, ετοιμάστηκε και δεν αγωνίστηκε... ποτέ - Ο απίθανος λόγος

Ο Παναθηναϊκός AKTOR παρότι έβαλε... δύσκολα στον εαυτό του, επικράτησε με 91-85 της Βιλερμπάν για την 4η αγωνιστική της EuroLeague. Οι «πράσινοι» είχαν τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, έπαιξαν όσο χρειάστηκε απέναντι στους «μαχητικούς» (και εύστοχους πίσω από τα 6.75μ.) Γάλλους και πέτυχαν την 2η νίκη της σεζόν στο «T-Center».

Την παράσταση έκλεψε και ένα ασυνήθιστο γεγονός με πρωταγωνιστή τον Ρογκαβόπουλο. 2'36'' πριν ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος, ο κόουτς Αταμάν σήκωσε από τον πάγκο τον Έλληνα φόργουορντ, με σκοπό να τον «πετάξει» στο παρκέ. Μία αναπάντεχη εξέλιξη όμως, τον ανάγκασε εντέλει να μην του δώσει ούτε... μισό δευτερόλεπτο.



Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος βρισκόταν στον πάγκο του Παναθηναϊκού, φορώντας λάθος σορτσάκι! Αυτό που είχε στη διάθεσή του, ήταν χρώματος λαχανί (δηλαδή, εκείνο που χρησιμοποιεί η ομάδα στις προπονήσεις και στο ζέσταμά της). Οι άνθρωποι της γραμματείας το πρόσεξαν μονομιάς και θεώρησαν σωστό να μην του επιτρέψουν να λάβει μέρος. Ο αθλητής, είχε έναν μικρό διάλογο με τους φροντιστές των «πρασίνων», αλλά τίποτε δεν άλλαξε και κάθισε ξανά στον πάγκο.

Η εξάσκηση στα σουτ μετά τον αγώνα

Eurokinissi

Με το που άδειασε το «T-Center», ο Έλληνας φόργουορντ επέστεψε στον αγωνιστικό χώρο και έκανε προπόνηση στο σουτ του, πραγματοποιώντας ενδιάμεσα και δρομικές ασκήσεις αντοχής. Ο Ρογκαβόπουλος έκανε εξάσκηση για κάτι λιγότερο από μισή ώρα και η ευστοχία του ήταν... τρομακτική.

Βέβαια, δεν παίζουν ρόλο τα σουτ που επιχειρεί δίχως την απειλή αντιπάλων, αλλά εκείνα που θα πάρει την Παρασκευή, που ο Παναθηναϊκός θα τεθεί αντιμέτωπος στην Πόλη με την ταλαντούχα και εξαιρετικά επικίνδυνη Αναντολού Εφές (17/10, 20.30).