Βαθμολογία EuroLeague: Στο 3-1 ο Παναθηναϊκός, ισόβαθμος στην κορυφή

Η 4η αγωνιστική της EuroLeague ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί στο τέλος στο Telecom Center, απέναντι στην Βιλερμπάν.

Στα άλλα παιχνίδια της ημέρας η Βίρτους Μπολόνια κέρδισε στο θρίλερ την Μονακό και η Ρεάλ επικράτησε της Παρτίζαν στη Μαδρίτη. Η Χάποελ Τελ Αβίβ πήρε πολύ σημαντικό διπλό στην «άδεια» έδρα της Βαλένθια και η Παρί βύθισε την Μπασκόνια στο 0-4.

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα, καθώς και το πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της EuroLeague μετά τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές.

Τα αποτελέσματα

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα 71-92

Φενέρμπαχτσε - Dubai BC 69-93

Ερυθρός Αστέρας - Ζαλγκίρις Κάουνας 88-79

Ολυμπιακός - Αναντολού Εφές 78-82

Μπάγερν Μονάχου - Μιλάνο 64-53

Παναθηναϊκός- Βιλελμπάν 91-85

Βίρτους Μπολόνια- Μονακό 77-73

Βαλένθια - Χάποελ Τελ Αβίβ 93-100

Ρεάλ Μαδρίτης - Παρτίζαν 93-86

Παρί - Μπασκόνια 105-87

Η βαθμολογία