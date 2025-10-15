Σπορ Μπάσκετ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Euroleague Βαθμολογία Euroleague

Βαθμολογία EuroLeague: Στο 3-1 ο Παναθηναϊκός, ισόβαθμος στην κορυφή

Διαβάστε τα αποτελέσματα και την βαθμολογία της EuroLeague μετά την ολοκλήρωση της 4ης αγωνιστικής.

EUROKINISSI
EUROKINISSI
Η 4η αγωνιστική της EuroLeague ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί στο τέλος στο Telecom Center, απέναντι στην Βιλερμπάν

Στα άλλα παιχνίδια της ημέρας η Βίρτους Μπολόνια κέρδισε στο θρίλερ την Μονακό και η Ρεάλ επικράτησε της Παρτίζαν στη Μαδρίτη. Η Χάποελ Τελ Αβίβ πήρε πολύ σημαντικό διπλό στην «άδεια» έδρα της Βαλένθια και η Παρί βύθισε την Μπασκόνια στο 0-4.

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα, καθώς και το πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της EuroLeague μετά τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές. 

Τα αποτελέσματα

  • Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα 71-92
  • Φενέρμπαχτσε - Dubai BC 69-93
  • Ερυθρός Αστέρας - Ζαλγκίρις Κάουνας 88-79
  • Ολυμπιακός - Αναντολού Εφές 78-82
  • Μπάγερν Μονάχου - Μιλάνο 64-53
  • Παναθηναϊκός- Βιλελμπάν 91-85
  • Βίρτους Μπολόνια- Μονακό 77-73
  • Βαλένθια - Χάποελ Τελ Αβίβ 93-100
  • Ρεάλ Μαδρίτης - Παρτίζαν 93-86
  • Παρί - Μπασκόνια 105-87

Η βαθμολογία

  1. Ζάλγκιρις Κάουνας 3-1
  2. Μπαρτσελόνα 3-1
  3. Παναθηναϊκός 3-1
  4. Ρεάλ Μαδρίτης 3-1
  5. Χάποελ Τελ Αβίβ 3-1
  6. Παρί 3-1
  7. Βαλένθια 2-2
  8. Παρτιζάν 2-2
  9. Ολυμπιακός 2-2
  10. Μονακό 2-2
  11. Αναντολού Εφές 2-2
  12. Dubai BC 2-2
  13. Ερυθρός Αστέρας 2-2
  14. Μπάγερν Μονάχου 2-2
  15. Βίρτους Μπολόνια 2-2
  16. Μιλάνο 1-3
  17. Βιλερμπάν 1-3
  18. Φενέρμπαχτσε 1-3
  19. Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-3
  20. Μπασκόνια 0-4

