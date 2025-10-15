Βαθμολογία EuroLeague: Στο 3-1 ο Παναθηναϊκός, ισόβαθμος στην κορυφή
Διαβάστε τα αποτελέσματα και την βαθμολογία της EuroLeague μετά την ολοκλήρωση της 4ης αγωνιστικής.
Η 4η αγωνιστική της EuroLeague ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί στο τέλος στο Telecom Center, απέναντι στην Βιλερμπάν.
Στα άλλα παιχνίδια της ημέρας η Βίρτους Μπολόνια κέρδισε στο θρίλερ την Μονακό και η Ρεάλ επικράτησε της Παρτίζαν στη Μαδρίτη. Η Χάποελ Τελ Αβίβ πήρε πολύ σημαντικό διπλό στην «άδεια» έδρα της Βαλένθια και η Παρί βύθισε την Μπασκόνια στο 0-4.
Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα, καθώς και το πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της EuroLeague μετά τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές.
Τα αποτελέσματα
- Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα 71-92
- Φενέρμπαχτσε - Dubai BC 69-93
- Ερυθρός Αστέρας - Ζαλγκίρις Κάουνας 88-79
- Ολυμπιακός - Αναντολού Εφές 78-82
- Μπάγερν Μονάχου - Μιλάνο 64-53
- Παναθηναϊκός- Βιλελμπάν 91-85
- Βίρτους Μπολόνια- Μονακό 77-73
- Βαλένθια - Χάποελ Τελ Αβίβ 93-100
- Ρεάλ Μαδρίτης - Παρτίζαν 93-86
- Παρί - Μπασκόνια 105-87
Η βαθμολογία
- Ζάλγκιρις Κάουνας 3-1
- Μπαρτσελόνα 3-1
- Παναθηναϊκός 3-1
- Ρεάλ Μαδρίτης 3-1
- Χάποελ Τελ Αβίβ 3-1
- Παρί 3-1
- Βαλένθια 2-2
- Παρτιζάν 2-2
- Ολυμπιακός 2-2
- Μονακό 2-2
- Αναντολού Εφές 2-2
- Dubai BC 2-2
- Ερυθρός Αστέρας 2-2
- Μπάγερν Μονάχου 2-2
- Βίρτους Μπολόνια 2-2
- Μιλάνο 1-3
- Βιλερμπάν 1-3
- Φενέρμπαχτσε 1-3
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-3
- Μπασκόνια 0-4