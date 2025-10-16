Live η εκτός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ για την EuroLeague

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι για την 5η αγωνιστικής της EuroLeague (22:00, Novasports Prime).

Οι ερυθρόλευκοι προέρχονται από την ήττα κόντρα στην Αναντολού Εφές στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και βρίσκονται στο 2-2 της κατάταξης της διοργάνωσης. Από την άλλη, η Μακάμπι βρίσκεται στο 1-3 και προέρχεται από την «βαριά» εντός έδρα ήττα από την Μπαρτσελόνα.

Θυμίζουμε ότι η ομάδα του Πειραιά ταξίδεψε στην σερβική πρωτεύουσα δίχως τους Εβάν Φουρνιέ, Τόμας Γουόκαπ, Σακίλ ΜακΚίσικ και Κίναν Έβανς.

