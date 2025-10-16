Σπορ Μπάσκετ Ολυμπιακός Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague

Live η εκτός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ για την EuroLeague

Παρακολουθήστε ζωντανά την εξέλιξη της εκτός έδρας αναμέτρησης του Ολυμπιακού κόντρα στην Μακάμπι για την 4η αγωνιστική της EuroLeague.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι για την 5η αγωνιστικής της EuroLeague (22:00, Novasports Prime).

Οι ερυθρόλευκοι προέρχονται από την ήττα κόντρα στην Αναντολού Εφές στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και βρίσκονται στο 2-2 της κατάταξης της διοργάνωσης. Από την άλλη, η Μακάμπι βρίσκεται στο 1-3 και προέρχεται από την «βαριά» εντός έδρα ήττα από την Μπαρτσελόνα.

Θυμίζουμε ότι η ομάδα του Πειραιά ταξίδεψε στην σερβική πρωτεύουσα δίχως τους Εβάν Φουρνιέ, Τόμας Γουόκαπ, Σακίλ ΜακΚίσικ και Κίναν Έβανς.

Δείτε εδώ την εξέλιξη της αναμέτρησης

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Μπάσκετ Ολυμπιακός Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader