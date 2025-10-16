Live η εκτός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ για την EuroLeague
Παρακολουθήστε ζωντανά την εξέλιξη της εκτός έδρας αναμέτρησης του Ολυμπιακού κόντρα στην Μακάμπι για την 4η αγωνιστική της EuroLeague.
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι για την 5η αγωνιστικής της EuroLeague (22:00, Novasports Prime).
Οι ερυθρόλευκοι προέρχονται από την ήττα κόντρα στην Αναντολού Εφές στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και βρίσκονται στο 2-2 της κατάταξης της διοργάνωσης. Από την άλλη, η Μακάμπι βρίσκεται στο 1-3 και προέρχεται από την «βαριά» εντός έδρα ήττα από την Μπαρτσελόνα.
Θυμίζουμε ότι η ομάδα του Πειραιά ταξίδεψε στην σερβική πρωτεύουσα δίχως τους Εβάν Φουρνιέ, Τόμας Γουόκαπ, Σακίλ ΜακΚίσικ και Κίναν Έβανς.
Δείτε εδώ την εξέλιξη της αναμέτρησης