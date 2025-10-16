Σπορ Ολυμπιακός Μακάμπι Τελ Αβίβ Μπάσκετ Euroleague Αθλητικές Μεταδόσεις

Η ώρα και το κανάλι του Μακάμπι Τελ Αβίβ-Ολυμπιακός και οι υπόλοιπες αναμετρήσεις της Euroleague

Αυτό είναι το κανάλι που θα μεταδώσει την αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ, για την 5η αγωνιστική της Euroleague.

Eurokinissi
Eurokinissi
Χρήστος Μπατάκας avatar
Χρήστος Μπατάκας

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να κερδίσει την Αναντολού Εφές στο ΣΕΦ, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Euroleague Basketball, αλλά πλέον θα χρειαστεί να κοιτάξει μπροστά, διότι τον... περιμένει η Μακάμπι στο Βελιγράδι, καθώς διανύουμε μία ακόμη απαιτητική «διαβολοβδομάδα».

Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο στις 22.00 και ο αγώνας των Πειραιωτών, θα είναι ο τελευταίος που θα πραγματοποιηθεί χρονικά για σήμερα (16/10).

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας

19.00 / Dubai BC - Μπαρτσελόνα / NovaSports 5

20.00 / Ζάλγκιρις Κάουνας - Μιλάνο / NovaSports Start 

20.45 / Φενέρμπαχτσε - Μπάγερν Μονάχου / NovaSports 4

22.00 / Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός / NovaSports Prime

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Ολυμπιακός Μακάμπι Τελ Αβίβ Μπάσκετ Euroleague Αθλητικές Μεταδόσεις

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader