Η ώρα και το κανάλι του Μακάμπι Τελ Αβίβ-Ολυμπιακός και οι υπόλοιπες αναμετρήσεις της Euroleague

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να κερδίσει την Αναντολού Εφές στο ΣΕΦ, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Euroleague Basketball, αλλά πλέον θα χρειαστεί να κοιτάξει μπροστά, διότι τον... περιμένει η Μακάμπι στο Βελιγράδι, καθώς διανύουμε μία ακόμη απαιτητική «διαβολοβδομάδα».

Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο στις 22.00 και ο αγώνας των Πειραιωτών, θα είναι ο τελευταίος που θα πραγματοποιηθεί χρονικά για σήμερα (16/10).

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας

19.00 / Dubai BC - Μπαρτσελόνα / NovaSports 5

20.00 / Ζάλγκιρις Κάουνας - Μιλάνο / NovaSports Start

20.45 / Φενέρμπαχτσε - Μπάγερν Μονάχου / NovaSports 4

22.00 / Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός / NovaSports Prime