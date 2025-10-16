Η ώρα και το κανάλι του Μακάμπι Τελ Αβίβ-Ολυμπιακός και οι υπόλοιπες αναμετρήσεις της Euroleague
Αυτό είναι το κανάλι που θα μεταδώσει την αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ, για την 5η αγωνιστική της Euroleague.
Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να κερδίσει την Αναντολού Εφές στο ΣΕΦ, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Euroleague Basketball, αλλά πλέον θα χρειαστεί να κοιτάξει μπροστά, διότι τον... περιμένει η Μακάμπι στο Βελιγράδι, καθώς διανύουμε μία ακόμη απαιτητική «διαβολοβδομάδα».
Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο στις 22.00 και ο αγώνας των Πειραιωτών, θα είναι ο τελευταίος που θα πραγματοποιηθεί χρονικά για σήμερα (16/10).
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας
19.00 / Dubai BC - Μπαρτσελόνα / NovaSports 5
20.00 / Ζάλγκιρις Κάουνας - Μιλάνο / NovaSports Start
20.45 / Φενέρμπαχτσε - Μπάγερν Μονάχου / NovaSports 4
22.00 / Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός / NovaSports Prime