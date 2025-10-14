Ολυμπιακός-Εφές (78-82): Ο δαιμόνιος Λαρκιν και ο καθοριστικός Κορντινιέ σόκαραν τους Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε διπρόσωπος στο παρκε του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας σε πολλές στιγμές του παιχνιδιού, η Εφές κατάφερε να παραμείνει κοντά στο σκορ και στο τέλος έκλεψε το ματς (78-82) με τον Λαρκιν να κάνει τα... πάντα και τον Κοριντινιέ άξιο συμπαραστάτη με καθοριστικούς πόντους (5 διαδοχικούς) στο φινάλε.

Τα δύο πρόσωπα του Ολυμπιακού και η ανακατεμένη τράπουλα

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να μπαίνει πολύ πιο διαβασμένος στο παιχνίδι, να εξασφαλίζει τα ριμπάουντ μετά από καλές άμυνες και τον Ντόρσεϊ να είναι καυτός με 3/3 τρίποντα, με τους «ερυθρόλευκους» να τρέχουν σερί 12-2.

Eurokinissi

5 λεπτά πριν την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου, η Εφές «έριξε» την διαφορά στον πόντο και πήρε και το προβάδισμα με τον Λάρκιν να ανοίγει διαδρόμους και να βρίσκει λύσεις στις σετ επιθέσεις (14-15). Οι Τούρκοι συνέχισαν να τρέχουν τον Ολυμπιακό μετά από δικά τους αμυντικά ριμπάουντ και βρήκαν αντίδοτο σε άμυνα και επίθεση για να αυξήσουν την διαφορά (16-21, 3:04). Ο Πίτερς ερχόμενος από τον πάγκο έδωσε λύσεις με τρια εύστοχα τρίποντα, ώστε να μην... ξεγλιστρήσει η Εφές που επιδίωκε να χτυπήσει σε όλα τα miss-match στην άμυνα με αλλαγές του Μπαρτζώκα.

Eurokinissi

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Μπαρτζώκας ανακάτεψε την τράπουλα ρίχνοντας μαζί στην «μάχη» τους Αντετοκούνμπο Παπανικολάου, Γουόρντ, Λι μαζί με τον Πίτερς. Ένα ψηλό σχήμα, όμως με κακό spacing και πολύ στατικές επιθέσεις. Αυτό έκανε τον Νιλικίνα να επιστρέψει μόλις στο δεύτερο λεπτό του δευτέρου δεκαλέπτου για να οργανώσει καλύτερα την επίθεση.

Όσο ο Ολυμπιακός βέβαια, έχανε τα αμυντικά ριμπάουντ, τόσο η Εφές ανέβαζε την διαφορά που έφτασε μέχρι και διψήφιο αριθμό (31-41 στο 6:35). Οι Πειραιώτες βρήκαν τον εκφραστή τους στο επιθετικό κομμάτι του παρκέ με τον Νιλικίνα να αναλαμβάνει και εκτελεστικά καθήκοντα και μαζί με τον Βεζένκοφ που... αθόρυβα έβαλε 12 πόντους πήγαν με το προβάδισμα στα αποδυτήρια (51-48).

«Σκυλομαχία» στις άμυνες και πραγματική μάχη στο παρκέ

Eurokinissi

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου ο Ολυμπιακός έβγαλε μεγαλύτερη σκληράδα στην άμυνα, αλλά η Εφές με... ανορθόδοξα καλάθια κατάφερνε να μην χάνει επαφή με το σκορ (59-58 στο 4:36). Το ίδιο ακριβώς μοτίβο συνεχίστηκε με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι χέρι στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο (67-67).

Η ίδια... σκυλομαχία (όσον αφορά τις άμυνες) συνεχίστηκε και στο τέταρτο δεκάλεπτο. Ο Ολυμπιακός προσπαθούσε να τρέξει το γήπεδο, με την Εφές να μην του το επιτρέπει και οι Τούρκοι από την άλλη, είτε με τον Οσμάνι, είτε με τον Σμιτς, στόχευαν στο να μείνουν με κοντύτερο παίκτη μετά την αλλαγή και να εκμεταλλευτούν το πλεονέκτημα. Ο Ολυμπιακός με τον Χολ να μπορεί να μείνει μετά το screen στον παίκτη του, περιόρισε σημαντικά αυτή την τάση των φιλοξενούμενων.

Ο Ολυμπιακός συνέχιζε να αστοχεί και στην επίθεση και να χαρίζει δεύτερες ευκαιρίες στην Εφές. Κι οι Τούρκοι με τον Λαρκιν να δείχνει... ολύμπια ψυχραιμία στο τέλος και να βάζει τις καθοριστικές βολές, πήραν ένα πολύτιμο διπλό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (78-82).

Τα δεκάλεπτα: 25-28, 51-48, 67-67, 78-82.

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Λι, Νιλικίνα, Λαρεντζάκης, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Γουόρντ, Χολ, Μιλουτίνοφ, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Αντετοκούνμπο, Νετζήπογλου.

Εφές (Κοκόσκοφ): Λάρκιν, Μπομπουά, Χαζέρ, Λόιντ, Βάιλερ-Μπαμπ, Παπαγιάννης, Κορντινιέ, Σμιτς, Ντόζιερ, Σβίντερ, Οσμανί, Τζόουνς.