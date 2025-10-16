Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός 94-95: Θρυλική ανατροπή στο φινάλε και τεράστια νίκη στο Βελιγράδι

Ο Ολυμπιακός έκανε την ανατροπή της σεζόν, επικρατώντας με 95-94 της Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 5η αγωνιστική της EuroLeague. Σε ένα παιχνίδι που έμοιαζε... χαμένο για 35 λεπτά, χρειάστηκε μονάχα πέντε λεπτά αμυντικής συγκέντρωσης για να κάνει μια αδιανόητη ανατροπή στο -ουδέτερο- Βελιγράδι, αποφεύγοντας την 2η διαδοχική ήττα σε μια δύσκολη «διαβολοβδομάδα».

Κορυφαίος για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ (23 πόντοι, 10 ριμπάουντ), ο οποίος στα τελευταία λεπτά έδειξε την απαραίτητη ψυχραιμία και «έκλεψε» για τους ερυθρόλευκους την νίκη μέσα από τα χέρια της Μακάμπι. Μαζί του, Μιλουτίνοφ (23 πόντοι, 5 ριμπάουντ) και Ντόρσεϊ (18 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ) πρόσφεραν σημαντικές βοήθειες στο σκοράρισμα, ενώ θετική εμφάνιση έκανε και ο Γουόρντ, ιδίως στο δεύτερο μέρος.

Huge Q4 comeback led @Olympiacos_BC to secure the W on the road! ✅#EveryGameMatters pic.twitter.com/KwG3sUjiZA — EuroLeague (@EuroLeague) October 16, 2025

Με αυτή τη νίκη, ο Ολυμπιακός ανέβηκε στο 3-2 της βαθμολογίας και πλέον «στρέφει» την προσοχή του στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Μπάγερν, η οποία είναι προγραμματισμένη για την επόμενη Παρασκευή (25/10) στις 21:45.

Το ματς

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ξεκίνησε την αναμέτρηση με τους Νιλικίνα, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ, με ξεκάθαρο σκοπό να ελέγξει τον ξέφρενο ρυθμό με τον οποίο συνηθίζει να παίζει η Μακάμπι. Ο Μπλάτ με σουτ τριών πόντων «άνοιξε» λογαριασμό για τις δύο ομάδες στο παιχνίδι, με τον Ολυμπιακό να απαντά με το καλάθι του Μιλουτίνοφ. Οι Ισραηλινοί εκμεταλλευόμενοι το κακό ξεκίνημα των «ερυθρόλευκων» πήραν ένα πρώτο προβάδισμα 8 πόντων, με το τρίποντο του Βεζένκοφ να δίνει μια «ανάσα» στην δυσλειτουργική επίθεση των Πειραιωτών (14-9, 5').

Eurokinissi

Οι λύσεις πίσω από τα 6.75μ ήρθαν δια χειρός Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος με τρία δικά του τρίποντα και ένα του Παπανικολάου στο λήξη του 1ου δεκαλέπτου έριξαν στο καλάθι την απόσταση από την Μακάμπι (24-22). Ο Ολυμπιακός παρά το θετικό φίνις στο πρώτο μέρος δεν ανέβασε την απόδοση του, συνεχίζοντας τα εύκολα λάθη (9 σε 15 λεπτά!) τα οποία κρατούσαν μπροστά στο σκορ τους (τυπικά) γηπεδούχους. Το τάιμ άουτ του Γιώργου Μπαρτζώκα «αφύπνισε» τους ερυθρόλευκους, που με ένα 7-0 και πρωταγωνιστή τον Λι ισοφάρισαν το παιχνίδι (35-35, 17'), πριν έρθει η... απάντηση της Μακάμπι με ένα δικό της 8-0 για το 43-35.

Το buzzer beater του Λόνι Γουόκερ έφερε ξανά στο +8 τους γηπεδούχους, σε ένα πρώτο ημίχρονο που τα πράγματα δεν λειτούργησαν όπως θα ήθελε ο Ολυμπιακός, ούτε στην άμυνα, ούτε στην επίθεση. Σκορ ημιχρόνου 48-40.

Το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους ήταν άκρως ενθαρρυντικό για τον Ολυμπιακό. Βεζένκοφ και Γουόρντ έφεραν σε ισορροπία για μια ακόμη φορά το παιχνίδι (50-50), χωρίς όμως να μπορέσουν να πάρουν και προβάδισμα. Η πρώτη «προσπέραση» ήρθε από το χέρι του Νιλικίνα, ο οποίος 5 συνεχόμενους πόντους έφερε -προσωρινά- μπροστά τον Ολυμπιακό (58-59, 27'). Το δύσκολο τρίποντο του Ντάουτιν και ένα ακόμα αβίαστο «ερυθρόλευκο» λάθος έφεραν στο +5 την Μακάμπι, στο χειρότερο δυνατό «κλείσιμο» της 3ης περιόδου (70-65).

Ο... άχαστος Ντάουτιν συνέχισε από εκεί που το άφησε στο τρίτο δεκάλεπτο, σκοράροντας με όποιον τρόπο ήθελε, όσο καλή άμυνα και αν έπαιζαν οι «ερυθρόλευκοι» πάνω του. Η Μακάμπι έμοιαζε να κλειδώνει το παιχνίδι, έχοντας ακόμα και προβάδισμα 13 πόντων στα μισά της 4ης περιόδου, ο Ολυμπιακός όμως «έσφιξε» αμυντικά και με το τρίποντο του Γουόρντ έριξε στους τρεις την διαφορά. Οι τρεις βολές του Βεζένκοφ έφεραν στον πόντο το παιχνίδι, ο ίδιος με όμορφο καλάθι έβαλε μπροστά τον Ολυμπιακό, ο οποίος έπαιξε εξαιρετικά την τελευταία άμυνα του αγώνα πάνω στον Λόνι Γουόκερ και πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη, σε μια κακή (κυρίως αμυντικά) βραδιά.

Τα δεκάλεπτα: 24-22, 48-40, 70-65, 94-95.

Μακάμπι (Κάτας): Χορντ 12 (5/12 δίποντα, 2/3 βολές, 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κλαρκ 4, Σάντος 7 (3/3 δίποντα, 2 ριμπάουντ), Γουόκερ 15 (4/8 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 4/7 βολές, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα, 3 λάθη), Σόρκιν 12 (5/6 δίποντα, 2/2 βολές), Μπρισέτ 7 (2/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), Ρέιμαν, Ντιμπαρτολομέο 3 (1), Ντάουτιν 24 (2/2 δίποντα, 6/7 τρίποντα, 2/2 βολές), Λιφ 7 (2/6 δίποντα, 3/3 βολές), Μπλατ 3 (1 τρίποντο, 3 ασίστ).

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Νιλικίνα 7 (1/2 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ασίστ), Γουόρντ 6 (2/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Λαρεντζάκης, Λι 5 (1/3 τρίποντα, 4 ασίστ, 4 λάθη), Βεζένκοβ 23 (6/7 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 5/5 βολές, 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Παπανικολάου 3 (1), Ντόρσεϊ 18 (5/8 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 4 λάθη), Πίτερς 2, Μιλουτίνοβ 23 (8/9 δίποντα, 7/8 βολές, 5 ριμπάουντ), Χολ 8 (4/4 δίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 μπλοκ).