Η βαθμολογία της EuroLeague μετά την τεράστια νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ
Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στο Βελιγράδι για την 5η αγωνιστική.
Ο Ολυμπιακός έκανε αδιανόητη ανατροπή στο τελευταίο δεκάλεπτο και πήρε μια απίθανη νίκη απέναντι στη Μακάμπι, επιστρέφοντας από το -13 στο 36ο λεπτό.
Με την νίκη αυτή, η ομάδα του κόουτς Μπαρτζωκά, ανέβηκε στο 3-2 και στρέφει πλέον την προσοχή της στο παιχνίδι κόντρα στην Μπάγερν (24/10 21:45) στη Γερμανία για την 6η αγωνιστική της διοργάνωσης.
Η βαθμολογία της EuroLeague
- Ρεάλ Μαδρίτης 3-1
- Παρί 3-1
- Χάποελ Τελ Αβίβ 3-1
- Παναθηναϊκός 3-1
- Ζαλγκίρις Κάουνας 3-2
- Μπαρτσελόνα 3-2
- Ολυμπιακός 3-2
- Dubai BC 3-2
- Mονακό 2-2
- Βαλένθια 2-2
- Αναντολού Εφές 2-2
- Ερυθρός Αστέρας 2-2
- Βίρτους Μπολόνια 2-2
- Παρτίζαν 2-2
- Μιλάνο 2-3
- Φενέρμπαχτσε 2-3
- Μπάγερν Μονάχου 2-3
- Βιλερμπάν 1-3
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-4
- Μπασκόνια 0-4