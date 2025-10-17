Η βαθμολογία της EuroLeague μετά την τεράστια νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ

Ο Ολυμπιακός έκανε αδιανόητη ανατροπή στο τελευταίο δεκάλεπτο και πήρε μια απίθανη νίκη απέναντι στη Μακάμπι, επιστρέφοντας από το -13 στο 36ο λεπτό.

Με την νίκη αυτή, η ομάδα του κόουτς Μπαρτζωκά, ανέβηκε στο 3-2 και στρέφει πλέον την προσοχή της στο παιχνίδι κόντρα στην Μπάγερν (24/10 21:45) στη Γερμανία για την 6η αγωνιστική της διοργάνωσης.

