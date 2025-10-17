Σπορ Ολυμπιακός Μπάσκετ Euroleague Μακάμπι Τελ Αβίβ

Η βαθμολογία της EuroLeague μετά την τεράστια νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ

Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στο Βελιγράδι για την 5η αγωνιστική.

Ο Ολυμπιακός έκανε αδιανόητη ανατροπή στο τελευταίο δεκάλεπτο και πήρε μια απίθανη νίκη απέναντι στη Μακάμπι, επιστρέφοντας από το -13 στο 36ο λεπτό.

Με την νίκη αυτή, η ομάδα του κόουτς Μπαρτζωκά, ανέβηκε στο 3-2 και στρέφει πλέον την προσοχή της στο παιχνίδι κόντρα στην Μπάγερν (24/10 21:45) στη Γερμανία για την 6η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Η βαθμολογία της EuroLeague

  1. Ρεάλ Μαδρίτης 3-1
  2. Παρί 3-1
  3. Χάποελ Τελ Αβίβ 3-1
  4. Παναθηναϊκός 3-1
  5. Ζαλγκίρις Κάουνας 3-2
  6. Μπαρτσελόνα 3-2
  7. Ολυμπιακός 3-2
  8. Dubai BC 3-2
  9. Mονακό 2-2
  10. Βαλένθια 2-2
  11. Αναντολού Εφές 2-2
  12. Ερυθρός Αστέρας 2-2
  13. Βίρτους Μπολόνια 2-2
  14. Παρτίζαν 2-2
  15. Μιλάνο 2-3
  16. Φενέρμπαχτσε 2-3
  17. Μπάγερν Μονάχου 2-3
  18. Βιλερμπάν 1-3
  19. Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-4
  20. Μπασκόνια 0-4

