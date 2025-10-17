Ώρα και κανάλι για το ματς του Παναθηναϊκού στην Πόλη κόντρα στην Έφες

Η πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague συνεχίζεται με δυνατές αναμετρήσεις και φυσικά το βλέμμα των φίλων του μπάσκετ στρέφεται στην Κωνσταντινούπολη, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Αναντολού Εφές.



Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο «Basketball Development Center», με το τζάμπολ να έχει οριστεί για τις 20:30 και τη ζωντανή μετάδοση να γίνεται από το Novasports Prime. Οι «πράσινοι» θέλουν να δώσουν συνέχεια στις καλές εμφανίσεις τους απέναντι σε μια παραδοσιακά δυνατή τουρκική ομάδα, που πάντα βρίσκει τρόπο να δυσκολεύει τους αντιπάλους της στην έδρα της.



Παράλληλα, το αποψινό πρόγραμμα της διοργάνωσης προσφέρει πολλές επιλογές για τους φίλους του μπάσκετ:



Ερυθρός Αστέρας – Ρεάλ Μαδρίτης (20:00, Novasports 5)



Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός (20:30, Novasports Prime)



Μονακό – Βαλένθια (20:30, Novasports Start)



Βιλερμπάν – Βίρτους Μπολόνια (21:00, Novasports 6)

