Τεράστια ατυχία για τον Παπαγιάννη: Τραυματίστηκε και αποχώρησε με φορείο δακρυσμένος (vid)

Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στην Εφές για την 5η αγωνιστική της Euroleague.

Λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, στα 5:28, ο Έλληνας σέντερ προσγειώθηκε άτσαλα στο παρκέ, στραβοπατώντας το αριστερό του πόδι και σωριάζοντας στο έδαφος, ενώ έπιασε αμέσως το γόνατό του από τον πόνο.

Το γήπεδο σιώπησε. Η κραυγή του Παπαγιάννη αντήχησε σε κάθε γωνιά, ενώ οι παίκτες του Παναθηναϊκού, συγκλονισμένοι, έσπευσαν κοντά του για να του δείξουν τη συμπαράστασή τους.

Ο προπονητής Ίγκορ Κοκόσκοφ φάνηκε σοκαρισμένος, κρατώντας το κεφάλι του. Όλοι γύρω του έμοιαζαν να μην μπορούν να πιστέψουν τι είχε συμβεί και περίμεναν να δουν αν θα μπορούσε να σταθεί ξανά στα πόδια του. Το αποτέλεσμα ήταν προφανές, δεν μπορούσε. Αμέσως, το ιατρικό επιτελείο της Εφές μπήκε στο παρκέ μαζί με φορείο, προκειμένου να τον μεταφέρουν εκτός γηπέδου.

Καθώς ο Παπαγιάννης τοποθετήθηκε στο καροτσάκι, τα μάτια του γέμισαν δάκρυα. Κρατώντας το γόνατό του, φαινόταν να μην μπορεί να συνειδητοποιήσει τι είχε μόλις συμβεί.

Η στιγμή του άσχημου τραυματισμού