Βαθμολογία EuroLeague: Πάτησε κορυφή ο Παναθηναϊκός AKTOR μετά το «διπλό» στην Πόλη
Δείτε αναλυτικά πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της EuroLeague, μετά την μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR στην Πόλη.
Ο Παναθηναϊκός AKTOR έκανε το «δύο στα δύο» στη δεύτερη διαβολοβδομάδα της EuroLeague, επικρατώντας με 95-81 της Αναντολού Εφές στην έδρα της τουρκικής ομάδας. Οι «πράσινοι» έκαναν ένα εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο και ανέβηκαν στο 4-1, παραμένοντας ψηλά στον βαθμολογικό πίνακα.
Στα υπόλοιπα παιχνίδια της 5ης αγωνιστικής, ο Ερυθρός Αστέρας «ξέσπασε» στη Ρεάλ Μαδρίτης (90-75)και πήρε την τρίτη διαδοχική του νίκη, ενώ η Μονακό με τη σειρά της επικράτησε της Βαλένθια με 90-84 και σκαρφάλωσε στο 3-2. Στη ματσάρα της Γαλλίας, η Χάποελ του Ιτούδη έφυγε με νίκη από την έδρα της Παρί, ανεβαίνοντας στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με τον Παναθηναϊκό.
Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής
- Dubai BC - Μπαρτσελόνα 83-78
- Ζάλγκιρις - Μιλάνο 78-89
- Φενέρμπαχτσε - Μπάγερν 88-73
- Μάκαμπι Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός 94-95
- Ερυθρός Αστέρας - Ρεάλ Μαδρίτης 90-75
- Μονακό - Βαλένθια 90-84
- Αναντολού Εφές Παναθηναϊκός 81-95
- Βιλερμπάν - Βίρτους Μπολόνια 83-90
- Παρί - Χάποελ Τελ Αβίβ 88-89
- Μπασκόνια - Παρτίζαν 79-91
Η βαθμολογία
- Παναθηναϊκός AKTOR 4-1
- Χάποελ Τελ Αβίβ 4-1
- Μονακό 3-2
- Παρί 3-2
- Ζάλγκιρις 3-2
- Μπαρτσελόνα 3-2
- Ρεάλ 3-2
- Ολυμπιακός 3-2
- Ερυθρός Αστέρας 3-2
- BC Dubai 3-2
- Παρτίζαν 3-2
- Βίρτους Μπολόνια 3-2
- Αρμάνι Μιλάνο 2-3
- Φενέρμπαχτσε 2-3
- Βαλένθια 2-3
- Βιλερμπάν 2-3
- Αναντολού Εφές 2-3
- Μπάγερν 2-3
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-4
- Μπασκόνια 0-5