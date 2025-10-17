Σπορ Μπάσκετ Βαθμολογία Euroleague Παναθηναϊκός Αναντολού Εφές Euroleague

Βαθμολογία EuroLeague: Πάτησε κορυφή ο Παναθηναϊκός AKTOR μετά το «διπλό» στην Πόλη

Δείτε αναλυτικά πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της EuroLeague, μετά την μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR στην Πόλη.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έκανε το «δύο στα δύο» στη δεύτερη διαβολοβδομάδα της EuroLeague, επικρατώντας με 95-81 της Αναντολού Εφές στην έδρα της τουρκικής ομάδας. Οι «πράσινοι» έκαναν ένα εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο και ανέβηκαν στο 4-1, παραμένοντας ψηλά στον βαθμολογικό πίνακα.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της 5ης αγωνιστικής, ο Ερυθρός Αστέρας «ξέσπασε» στη Ρεάλ Μαδρίτης (90-75)και πήρε την τρίτη διαδοχική του νίκη, ενώ η Μονακό με τη σειρά της επικράτησε της Βαλένθια με 90-84 και σκαρφάλωσε στο 3-2. Στη ματσάρα της Γαλλίας, η Χάποελ του Ιτούδη έφυγε με νίκη από την έδρα της Παρί, ανεβαίνοντας στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με τον Παναθηναϊκό.

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής

  • Dubai BC - Μπαρτσελόνα 83-78
  • Ζάλγκιρις - Μιλάνο 78-89
  • Φενέρμπαχτσε - Μπάγερν 88-73
  • Μάκαμπι Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός 94-95
  • Ερυθρός Αστέρας - Ρεάλ Μαδρίτης 90-75
  • Μονακό - Βαλένθια 90-84
  • Αναντολού Εφές  Παναθηναϊκός 81-95
  • Βιλερμπάν - Βίρτους Μπολόνια 83-90
  • Παρί - Χάποελ Τελ Αβίβ 88-89
  • Μπασκόνια - Παρτίζαν 79-91

Η βαθμολογία

  1. Παναθηναϊκός AKTOR 4-1
  2. Χάποελ Τελ Αβίβ 4-1
  3. Μονακό 3-2
  4. Παρί 3-2
  5. Ζάλγκιρις 3-2
  6. Μπαρτσελόνα 3-2
  7. Ρεάλ 3-2
  8. Ολυμπιακός 3-2
  9. Ερυθρός Αστέρας 3-2
  10. BC Dubai 3-2
  11. Παρτίζαν 3-2
  12. Βίρτους Μπολόνια 3-2
  13. Αρμάνι Μιλάνο 2-3
  14. Φενέρμπαχτσε 2-3
  15. Βαλένθια 2-3
  16. Βιλερμπάν 2-3
  17. Αναντολού Εφές 2-3
  18. Μπάγερν 2-3
  19. Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-4
  20. Μπασκόνια 0-5

