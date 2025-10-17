Βαθμολογία EuroLeague: Πάτησε κορυφή ο Παναθηναϊκός AKTOR μετά το «διπλό» στην Πόλη

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έκανε το «δύο στα δύο» στη δεύτερη διαβολοβδομάδα της EuroLeague, επικρατώντας με 95-81 της Αναντολού Εφές στην έδρα της τουρκικής ομάδας. Οι «πράσινοι» έκαναν ένα εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο και ανέβηκαν στο 4-1, παραμένοντας ψηλά στον βαθμολογικό πίνακα.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της 5ης αγωνιστικής, ο Ερυθρός Αστέρας «ξέσπασε» στη Ρεάλ Μαδρίτης (90-75)και πήρε την τρίτη διαδοχική του νίκη, ενώ η Μονακό με τη σειρά της επικράτησε της Βαλένθια με 90-84 και σκαρφάλωσε στο 3-2. Στη ματσάρα της Γαλλίας, η Χάποελ του Ιτούδη έφυγε με νίκη από την έδρα της Παρί, ανεβαίνοντας στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με τον Παναθηναϊκό.

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής

Dubai BC - Μπαρτσελόνα 83-78

Ζάλγκιρις - Μιλάνο 78-89

Φενέρμπαχτσε - Μπάγερν 88-73

88-73 Μάκαμπι Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός 94-95

Ερυθρός Αστέρας - Ρεάλ Μαδρίτης 90-75

Μονακό - Βαλένθια 90-84

Αναντολού Εφές Παναθηναϊκός 81-95

Βιλερμπάν - Βίρτους Μπολόνια 83-90

Παρί - Χάποελ Τελ Αβίβ 88-89

Μπασκόνια - Παρτίζαν 79-91

Η βαθμολογία