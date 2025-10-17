Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ «τρόλαρε» την Μακάμπι μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό: «Καλησπέρα»

Η απίθανη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι,με τους Πειραιώτες να επιστρέφουν από το -12 στα τελευταία λεπτά και να επικρατούν με 95-94, δεν συζητήθηκε μόνο στην Ελλάδα.



Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ, Όφερ Γιανάι, δεν έχασε την ευκαιρία να «πικάρει» τους συμπολίτες του και παραδοσιακούς αντιπάλους, κάνοντας ένα καυστικό αλλά ταυτόχρονα έξυπνο σχόλιο στα social media. Με μία μόνο ελληνική λέξη, «καλησπέρα», ο ισχυρός άνδρας της Χάποελ άναψε… φωτιές στο Ισραήλ, στέλνοντας το δικό του μήνυμα μετά την ήττα της Μακάμπι.

Kalispera — Ofer (@OferYannay) October 16, 2025

Η ανάρτηση έγινε viral μέσα σε λίγα λεπτά, με πολλούς φίλους της Χάποελ να αποθεώνουν την κίνησή του και τους οπαδούς της Μακάμπι να απαντούν εξίσου «θερμά».