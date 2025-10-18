Πρώην διαιτητής κατά του Κάτας: «Αν κάποιος έχει λόγο για παράπονα είναι ο Ολυμπιακός»

Η μεγαλειώδης επιστροφή του Ολυμπιακού από το -13 στο Βελιγράδι και η τελική του επικράτηση κόντρα στην Μακάμπι για την 5η αγωνιστική της Euroleague τροφοδότησε έντονες συζητήσεις για τη διαιτησία. Οι «ερυθρόλευκοι» έβγαλαν χαρακτήρα, αντέδρασαν σωστά στις καθοριστικές φάσεις του παιχνιδιού, ανέτρεψαν τα δεδομένα της αναμέτρησης και απέδρασαν από την πρωτεύουσα της Σερβίας παίρνοντας μία σημαντική νίκη για τη συνέχεια.

Ο προπονητής της Μακάμπι Τελ Αβίβ, Όντεντ Κάτας, βέβαια, είχε διαφορετική άποψη σχετικά με τους καθοριστικούς παράγοντες, που οδήγησαν στην τελική επικράτηση. Ο κόουτς Κάτας ξεκαθάρισε με δηλώσεις του πως 7 σφυρίγματα στο τέλος του παιχνιδιού επηρέασαν το τελικό αποτέλεσμα.

Ωστόσο, ο πρώην διαιτητής Τοντ Γουόρνικ ανέλυσε τις επίμαχες φάσεις στο BasketNews κρίνοντας υπερβολικά τα παράπονα του Κάτας, αφού πιστεύει πως οι διαιτητές έλαβαν τις σωστές αποφάσεις.

«Οι διαιτητές διατήρησαν συνέπεια και για τις δύο πλευρές στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Με λίγα λόγια, παρόλο που είναι εύκολο να κατανοήσει κανείς την απογοήτευση του Κάτας, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι οι διαιτητές συνέβαλαν στην ήττα της ομάδας του».

Ο Γουόρνικ έκανε εκτενή ανάλυση όλων των τελευταίων λεπτών της αναμέτρησης, εκεί δηλαδή που ο Ολυμπιακός με επιμέρους σκορ 4-18 οδηγήθηκε στην ανατροπή και κατέκτησε το ροζ φύλλο. Δήλωσε, χαρακτηριστικά πως «αν κάποιος έχει λόγο να παραπονεθεί, είναι ο Ολυμπιακός» σε αναφορά του στο τρίποντο του Ντάουτιν για το 93-81, το οποίο όπως είπε ήρθε έπειτα από επιθετικό φάουλ του Σάντος στο σκριν.

Ο Γουόρνικ υπογράμμισε πως ο Σάντος στην επόμενη φάση έκανε όντως βήματα, καθώς και πως ο Σόρκιν έκανε όντως φάουλ στον Μιλουτίνοφ αμέσως μετά. Ξεκαθάρισε κιόλας πως τα βήματα που καταλογίστηκαν στον Γουόρντ στα τελευταία δύο λεπτά της αναμέτρησης καταλογίστηκαν λανθασμένα, αφού δεν υπήρχε παράβαση.

Όσον αφορά δε την επαφή του Βεζένκοφ με τον Μπρίσετ στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα, ο Γουόρνικ τοποθετήθηκε λέγοντας χαρακτηριστικά πως ο Βεζένκοφ ήταν σε νόμιμη αμυντική θέση και πως ο παίκτης της Μακάμπι έπεσε πάνω του χωρίς αποτέλεσμα. Ως εκ τούτου, η απόφαση να μη σφυρίξουν φάουλ θεωρήθηκε σωστή.