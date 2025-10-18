Παναθηναϊκός: One Sloukas Show σε ένα παιχνίδι που τελείωσε στο... πρώτο δεκάλεπτο

Ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR πήρε εμφατικό διπλό 95-81 κόντρα στην Ανατολού Εφές για την 5η αγωνιστική της EuroLeague, σε ένα παιχνίδι που σημαδεύτηκε από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Γιώργου Παπαγιάννη, ο οποίος αποχώρησε με φορείο και κατευθύνθηκε κατευθείαν στον νοσοκομείο.

Στο χειρότερο ίσως βράδυ του Κέντρικ Ναν με την φανέλα του Παναθηναϊκού, οι πράσινοι πήραν μια εύκολη, όπως αποδείχθηκε νίκη, με απόλυτους πρωταγωνιστές τους Κώστα Σλούκα (12 ασίστ) και Τσέντι Oσμάν (29π, ρεκόρ-καριέρας), με άξιο συμπαραστάτη τον Ομέρ Γιούρτσεβεν (15π).

Το παιχνίδι που τελείωσε... στην έναρξη, το ρίσκο της Εφές κι ο Superman Σλούκας

Με τους τραυματισμούς των Οσμάνι και Παπαγιάννη το παιχνίδι για την Εφές θα ήταν σχεδόν απίθανο να έχει θετική έκβαση. Αυτό δεν μειώνει σε καμία περίπτωση την νίκη του «τριφυλλιού» που έκανε την πιο πειστική του εμφάνιση. Το στοιχείο του απρόβλεπτου και οι τραυματισμοί είναι μέρος του παιχνιδιού. Αλλά και οι Τούρκοι θα έπρεπε να κάνουν υπέρβαση στο κομμάτι της ρακέτας.

Οι «πράσινοι» είδαν τον Κοκόσκοβ να παίρνει ρίσκα που τελικά δεν του βγήκαν. Το πρώτο ήταν όταν έριξε τον Σμιτς στο «5» σε ένα σχεδόν... αδόκιμο small-ball που δεν του βγήκε. Και δεν του βγήκε γιατί ο Σλούκας μοίραζε μαεστρικά την μπάλα στον Γιούρτσεβεν (και όχι μόνο εκεί). Ο Σλούκας είναι ο καλύτερος στις pick n roll καταστάσεις αυτή την στιγμή και το αποδεικνύει. 12 ασίστ που έδωσαν συνολικά 27 πόντους στην ομάδα του σε μια ακόμη βραδιά καριέρας.

Ο απογαλακτισμός από τον Ναν και η επέμβαση του Αταμάν

Ο Ναν είχε μόλις 4 πόντους στο χθεσινό παιχνίδι. Σε κακή βραδιά και ο Σορτς που είχε 7 πόντους. Οι δυο τους δεν αγωνίστηκαν παραπάνω από... μιάμιση περίοδο, αλλά ο Παναθηναϊκός πλέον, γνωρίζει κι άλλα μονοπάτια για να παίρνει τις νίκες. Το αναφέρω αυτό διότι την περσινή σεζόν η ελληνική ομάδα αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα, χωρίς τις 30αρες του πρώτου. Σε αυτό το παιχνίδι ο Οσμάν ήταν ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της βραδιάς, μαζί και ο Γιούρτσεβεν, αλλά τίποτα δεν θα είχε γίνει χωρίς τον Σλούκα να... ενορχηστρώνει την μπάντα.

Μέσα σε όλα αυτά προσθέστε και την ικανότητα του Αταμάν να «διαβάζει» το παιχνίδι, όταν αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη. Μεγάλη και σίγουρα όχι απλή υπόθεση. Βλέποντας τους Τούρκους να παίζουν στο φινάλε με... 5 γκαρντ, έκανε το ίδιο. Το σχέδιο όχι μόνο δεν απέτυχε, αλλά οι «πράσινοι» εκτόξευσαν την διαφορά στο +21.

Υ.Γ Περαστικά και γρήγορη ανάρρωση στον Γιώργο Παπαγιάννη. Η υγεία είναι το σημαντικότερο αγαθό στον πλανήτη. Όλα τα υπόλοιπα έρχονται δεύτερα...