Παναθηναϊκός AKTOR: «Έξω» οι Χολμς και Καλαϊτζάκης - Με τέσσερις απουσίες κόντρα στη Βίρτους

Ακόμη ένα πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το αυριανό (23/10, 21:00) παιχνίδι της 6ης αγωνιστικής της Euroleague εναντίον της Βίρτους Μπολόνια στην Ιταλία.

Οι «πράσινοι» προπονήθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης (22/10) στο Telekom Center Athens. Εκεί, ο Εργκίν Αταμάν είδε τον Ρίσον Χολμς να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα, λαμβάνοντας θεραπεία λόγω ενοχλήσεων στον αριστερό προσαγωγό.

Ο 32χρονος Αμερικανός δε θα ακολουθήσει την αποστολή της ομάδας για την Ιταλία και θα παραμείνει στην Αθήνα, μαζί με τους Ματίας Λεσόρ και Αλέξανδρο Σαμοντούροβ, ώστε να συνεχίσει την αποθεραπεία του.

Η κατάσταση του Χολμς θα επανεκτιμηθεί μόλις η ομάδα επιστρέψει από τη Μπολόνια. Τότε, το επιτελείο του Αταμάν θα αποφασίσει εάν θα μπορέσει να συμμετάσχει στον αγώνα της Τρίτης (28/10) κόντρα στη Μακάμπι. Για την ώρα κρίνεται αμφίβολος.

Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής - Εκτός και ο Καλαϊτζάκης

Η τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν την αναχώρηση για Ιταλία περιλάμβανε ακόμη ένα απρόοπτο για τον κόουτς του «τριφυλλιού». Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης τέθηκε «νοκ άουτ» για τον αγώνα στη Μπολόνια, αφού υπέστη κάκωση στην αγκώνα και θα λείψει από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας για μία εβδομάδα. Ο Έλληνας γκαρντ λαμβάνει ήδη θεραπευτική αγωγή.