Συνελήφθη γνωστός διαιτητής της Euroleague: Βρέθηκαν 250.000 ευρώ στο διαμέρισμα του

Σοκ στον κόσμο της EuroLeague, αφού ο διαιτητής Ούρος Νίκολιτς συνελήφθη από την αστυνομία της Σερβίας κατόπιν εντολής εισαγγελέα. Ο 40χρονος άνδρας είναι ύποπτος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Η ανακοίνωση της Εισαγγελίας Οργανωμένου Εγκλήματος αναφέρει ότι σε αυτήν την επιχείρηση συνελήφθησαν άτομα με τα ακόλουθα αρχικά: BS, UN, SM, MA, NO, MT και M.Ć, τρία άτομα στο Σάμπατς: Đ.T, SM και DG, καθώς και τρία άτομα στο εξωτερικό: M.Đ, AO και VM, δύο εκ των οποίων βρίσκονται στην Ισπανία.

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Σερβίας, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, της οποίας οι οργανωτές είναι στη φυλακή, ερευνώνται για βαριά αδικήματα. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται μεταξύ άλλων για δύο ανθρωποκτονίες και τρεις απόπειρες ανθρωποκτονίας.

Όσον αφορά τη σύλληψη του Νίκολιτς, στο διαμέρισμά του βρέθηκαν 250 χιλιάδες ευρώ, των οποίων την προέλευση ερευνά η αστυνομία. Ο Σέρβος ήταν διαιτητής στο final four του Άμπου Ντάμπι ενώ τη φετινή σεζόν έχει σφυρίξει τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μπάγερν αλλά και του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη.