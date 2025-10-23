Με κάθε επισημότητα παίκτης του Ερυθρού Αστέρα ο Τζάρεντ Μπάτλερ

Παίκτης του Ερυθρού Αστέρα είναι ο Τζάρεντ Μπάτλερ. O Αμερικανός γκαρντ, που είχε απασχολήσει τον Ολυμπιακό, ανακοινώθηκε επίσημα από την ομάδα του Βελιγραδίου.

Звездаши, добро јутро!



Током претходне ноћи Џеред Батлер је потписао уговор са црвено-белима и после тестова и медицинских провера ставиће се на располагање тренеру Саши

Обрадовићу!



Добро дошао у црвено-белу породицу! 🔴⚪️



Good morning, Crvena zvezda supporters!



Last night,… pic.twitter.com/iijesElL0o — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) October 23, 2025

«Ο Αμερικανός κόμπο γκαρντ Τζάρεντ Μπάτλερ είναι η νέα ενίσχυση του Ερυθρού Αστέρα.



Το πρώην μέλος της Φιλαδέλφεια και πρώην πρωταθλητής του NCAA με την Baylor υπέγραψε συμβόλαιο με τον Ερυθρό Αστέρα το πρωί της Πέμπτης και φέρνει στην ομάδα μας πολυάριθμες ικανότητες στις θέσεις του πλέι μέικερ και του σούτινγκ γκαρντ, οι οποίες αυτή τη στιγμή αποδυναμώνονται από την απουσία πολλών παικτών λόγω τραυματισμών.



Ο Τζάρεντ Μπάτλερ, 25 ετών και ύψους 191 εκατοστών, επιλέχθηκε από τους Νιου Όρλεανς Πέλικανς στο ντραφτ του NBA του 2021. Προηγουμένως είχε μια λαμπρή καριέρα στο κολέγιο και είναι πρωταθλητής NCAA με την Baylor.



Μέχρι στιγμής, έχει αγωνιστεί σε 148 αγώνες στο NBA, έχοντας μέσο όρο 6,7 πόντους, 1,5 ριμπάουντ και 2,8 ασίστ, παίζοντας για τις Γιούτα, Οκλαχόμα, Ουάσινγκτον και Φιλαδέλφεια.



Έχοντας ολοκληρώσει την καλύτερη σεζόν του στο NBA με τη φανέλα των Sixers (είχε μέσο όρο 12 πόντους και 5 ασίστ σε 28 αγώνες), φτάνει στο Βελιγράδι όπου, αφού περάσει τις ιατρικές εξετάσεις, θα είναι διαθέσιμος στην ομάδα και τον προπονητή Ομπράντοβιτς.



Ο Ερυθρός Αστέρας εκφράζει μεγάλη ικανοποίηση γιατί, παρά τις πολυάριθμες προσφορές που είχε το προηγούμενο διάστημα, ο Μπάτλερ αποφάσισε να φορέσει τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα και να ενισχύσει την ομάδα μας!



Τζάρεντ καλωσόρισες στον Ερυθρό Αστέρα!», αναφέρει η ανακοίνωση της ομάδας του Βελιγραδίου.