Η Λένα Ζευγαρά για τις φήμες με τον Ναν: «Είναι τραγικό, είναι έγκλημα» (vid)

Η Λένα Ζευγαρά βρέθηκε καλεσμένη στο Unblock της Έλενας Παπίλα και αναφέρθηκε, ανάμεσα σε άλλα, στις φήμες που είχαν διαδοθεί για υποτιθέμενη ερωτική της σχέση με τον μπασκετμπολίστα του Παναθηναϊκού, Κέντρικ Ναν.

Οι φήμες είχαν κυκλοφορήσει τόσο, που την περασμένη αγωνιστική περίοδο οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού είχαν αναρτήσει πανό με το πρόσωπο της στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ωστόσο, ο δικηγόρος της διέψευσε τις πληροφορίες, που είχαν διαδοθεί τονίζοντας πως η δημοφιλής τραγουδίστρια δε γνωρίζει προσωπικά τον Αμερικάνο γκαρντ του «τριφυλλιού».

Τι είπε η Λένα Ζευγαρά:

«Εδώ εξεπλάγην εγώ. Το αστείο ξέρεις ποιο είναι; Δεν τον ξέρω. Δεν γνωρίζω τον άνθρωπο προσωπικά. Όταν το άκουσα αυτό είπα “Μα δεν τον έχω δει ποτέ τον άνθρωπο”. Δεν μπορώ να μιλήσω και να δώσω βάση σε φήμες, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και δημιουργούν προβλήματα. Ο άνθρωπος έχει γυναίκα, έχει παιδί. Εγώ έχω τους γονείς μου, έχω οικογένεια, δεν μπορείς να βγαίνει ο καθένας και να λέει κάτι. Δεν ξέρω πώς ξεκίνησε και δεν θέλω και να ασχοληθώ γιατί όλο αυτό είναι λάθος να συμβαίνει. Είναι ένας άνθρωπος που έχει παιδιά και εγώ έχω τον μπαμπά μου, τη μαμά μου ή μπορεί να έχω έναν άνθρωπο στη ζωή μου, δεν ξέρω τι.

Δεν μπορείς να παίρνεις ονόματα, επειδή είσαι πίσω από ένα προφίλ, το οποίο δεν δείχνεις καν το όνομα σου. Το βλέπω ότι συμβαίνει και σε συναδέλφους μου, εξαιτίας της μεγάλης ανάπτυξης των social. Για μένα είναι τραγικό, είναι έγκλημα.

Αυτό που με βγάζει εκτός ορίων είναι ότι θέλεις να πεις κάτι; Πες το επώνυμα. Γιατί ασχολείσαι με ζωές και πράγματα που δεν υφίστανται; Σαν να είναι σε άλλο πλανήτη και δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Μη λέτε για να πείτε. Δεν μου δημιούργησε εμένα θέμα, αλλά τα θεωρώ περιττά. Εγώ είμαι εδώ για να τραγουδάω και τη μουσική μου, όχι για τα σχόλια».