Σπορ Μπάσκετ Παναθηναϊκός Βίρτους Μπολόνια Euroleague

Live η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR στη Μπολόνια με τη Βίρτους για τη EuroLeague

Παρακολουθήστε την εξέλιξη της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού AKTOR με την Βίρτους, για την 6η αγωνιστική της EuroLeague.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ο Παναθηναϊκός AKTOR  παίζει στη Μπολόνια απέναντι στη Βίρτους στην 6η αγωνιστική της EuroLeague, σε ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι με στόχο τη δεύτερη συνεχόμενη εκτός έδρας νίκη. Ο Εργκίν Αταμάν δεν έχει στη διάθεση του τους Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, Ρισόν Χόλμς και Αλέξανδρο Σαμοντούροφ καθώς επίσης και τον μακροχρόνιο τραυματία Ματίας Λεσόρ

Αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Χουάντσο και του Ρογκαβόπουλου, οι οποίοι βγήκαν κανονικά για προθέρμανση παρότι ταλαιπωρούνται από ελαφρά διαστρέμματα.

Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό την αναμέτρηση στο Athletiko.gr

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Μπάσκετ Παναθηναϊκός Βίρτους Μπολόνια Euroleague

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader