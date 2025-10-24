Live η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR στη Μπολόνια με τη Βίρτους για τη EuroLeague

Ο Παναθηναϊκός AKTOR παίζει στη Μπολόνια απέναντι στη Βίρτους στην 6η αγωνιστική της EuroLeague, σε ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι με στόχο τη δεύτερη συνεχόμενη εκτός έδρας νίκη. Ο Εργκίν Αταμάν δεν έχει στη διάθεση του τους Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, Ρισόν Χόλμς και Αλέξανδρο Σαμοντούροφ καθώς επίσης και τον μακροχρόνιο τραυματία Ματίας Λεσόρ.

Αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Χουάντσο και του Ρογκαβόπουλου, οι οποίοι βγήκαν κανονικά για προθέρμανση παρότι ταλαιπωρούνται από ελαφρά διαστρέμματα.

Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό την αναμέτρηση στο Athletiko.gr