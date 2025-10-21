Ολυμπιακός: Τι ισχύει με τον Έβανς και πότε επιστρέφει ο ΜακΚίσικ

Ο Σακίλ ΜακΚίσικ είναι και πάλι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα. Ο Αμερικανός παίκτης του Ολυμπιακού επέστρεψε στις ομαδικές προπονήσεις και θα βρίσκεται στην αποστολή της ομάδας για το Μόναχο και τον αγώνα με την Μπάγερν την Παρασκευή (24/10, 21:45).



Ήταν κάτι που είχε προαναγγείλει ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στον Πανιώνιο για τη Stoiximan GBL. «Ναι, ξεκίνησε ομαδικές προπονήσεις. Αυτό είναι το πρόβλημά μας, δεν κάνουμε πολλές ομαδικές προπονήσεις. Και ο Φουρνιέ και ο Γουόκαπ δεν είχαν κάνει ομαδική προπόνηση εδώ και καιρό. Κατά κάποιον τρόπο χρησιμοποιήθηκε το σημερινό παιχνίδι για να επανέλθουν σε έναν καλό ρυθμό. Αυτή την εβδομάδα η ομάδα θα έχει μόνο ένα ματς την Παρασκευή και θα υπάρχει χρόνος για ομαδική δουλειά», είχε πει ο προπονητής του Ολυμπιακού στη συνέντευξη τύπου του αγώνα του ΣΕΦ.



Αντίθετα, ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Κίναν Έβανς. Ο Αμερικανός γκαρντ υπέστη οστεοχόνδρινη βλάβη στην δεξιά επιγονατίδα και δεν έχει αγωνιστεί σε κάποιο επίσημο ματς μέχρι στιγμής. Παραμένει ακόμη άγνωστο το πότε θα επιστρέψει στις ομαδικές προπονήσεις και στην αγωνιστική δράση.