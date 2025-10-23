Νίκολιτς: Δυο παιχνίδια «καίνε» τον διαιτητή της Euroleague - Το βίντεο από την σύλληψη του

Σοκ στον κόσμο της EuroLeague, αφού ο διαιτητής Ούρος Νίκολιτς συνελήφθη από την αστυνομία της Σερβίας κατόπιν εντολής εισαγγελέα. Ο 40χρονος άνδρας είναι ύποπτος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Η ανακοίνωση της Εισαγγελίας Οργανωμένου Εγκλήματος αναφέρει ότι σε αυτήν την επιχείρηση συνελήφθησαν άτομα με τα ακόλουθα αρχικά: BS, UN, SM, MA, NO, MT και M.Ć, τρία άτομα στο Σάμπατς: Đ.T, SM και DG, καθώς και τρία άτομα στο εξωτερικό: M.Đ, AO και VM, δύο εκ των οποίων βρίσκονται στην Ισπανία.

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Σερβίας, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, της οποίας οι οργανωτές είναι στη φυλακή, ερευνώνται για βαριά αδικήματα. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται μεταξύ άλλων για δύο ανθρωποκτονίες και τρεις απόπειρες ανθρωποκτονίας.

Τα δυο παιχνίδια που «καίνε» τον διαιτητή της Euroleague

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Ούρος Νίκολιτς είχε βρεθεί ουκ ολίγες φορές στο στόχαστρο στη Σερβία και όχι για καλό λόγο. Το 2025 κατά τη διάρκεια του αγώνα της Ιλίρια με την Μπόσνα Σαράγεβο για την ABA 2, ο 40χρονος διαιτητής απέβαλε τον θρύλο του γιουγκοσλαβικού μπάσκετ, Ίβο Ντανέου, έναν από τους 50 καλύτερους Ευρωπαίους παίκτες όλων των εποχών, παγκόσμιο πρωταθλητή και άνθρωπο που έπαιξε περισσότερους από 200 αγώνες για την εθνική ομάδα της πρώην Γιουγκοσλαβίας, ανέφεραν τα ΜΜΕ της Σερβίας..



Το 2021 ο Ερυθρός Αστέρας είχε ζητήσει να ανοίξει πειθαρχική διαδικασία κατά του Νίκολιτς. Ο σύλλογος του Βελιγραδίου είχε κατηγορήσει τον Νίκολιτς ότι είχε καταστρέψει τα αποδυτήρια των διαιτητών στον αγώνα με αντίπαλο την Τσεντεβίτα.

Το βίντεο της σύλληψης του Νίκολιτς

«Ένας διαιτητής μπάσκετ της Euroleague με τα αρχικά UN συνελήφθη εδώ στο Βελιγράδι. Ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, 250.000 ευρώ, ράβδοι χρυσού και ένα ρολόι βρέθηκαν στο διαμέρισμά του κατά τη διάρκεια έρευνας. Υπάρχουν υποψίες ότι είναι ο οικονομικός υποστηρικτής των δραστηριοτήτων αυτής της ομάδα», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση των αρχών.

Το υπουργείο εσωτερικών της Σερβίας δημοσίευσε ένα βίντεο από την επιχείρηση της αστυνομίας, κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθη ο 40χρονος διαιτητής.

Ποια είναι η φυλή των μάγων

Η ανακοίνωση της Εισαγγελίας Οργανωμένου Εγκλήματος αναφέρει ότι σε αυτήν την επιχείρηση συνελήφθησαν άτομα με τα ακόλουθα αρχικά: BS, UN, SM, MA, NO, MT και M.Ć, τρία άτομα στο Σάμπατς: Đ.T, SM και DG, καθώς και τρία άτομα στο εξωτερικό: M.Đ, AO και VM, δύο εκ των οποίων βρίσκονται στην Ισπανία.



Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Σερβίας, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, της οποίας οι οργανωτές είναι στη φυλακή, ερευνώνται για βαριά αδικήματα. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται μεταξύ άλλων για δύο ανθρωποκτονίες και τρεις απόπειρες ανθρωποκτονίας.



Ο διευθυντής της αστυνομίας, Ντράγκαν Βασιλιέβιτς, αποκάλυψε ότι η Διεύθυνση Εγκληματολογικής Αστυνομίας στο έδαφος της Σερβίας, σε συνεργασία με την Europol και την Eurojust, διεξήγαγε δύο μεγάλες ξεχωριστές επιχειρήσεις συλλήψεων, στις οποίες συνελήφθησαν συνολικά 29 άτομα στη Σερβία και στο εξωτερικό.



Επτά μέλη της «Φυλής των Μάγων» συνελήφθησαν ως ύποπτα για διάπραξη 2 δολοφονιών και τριών αποπειρών δολοφονίας τα τελευταία χρόνια στη Σερβία. Μεταξύ των δολοφονιών για τις οποίες κατηγορούνται είναι η δολοφονία του Βλαντιμίρ Πόποβιτς (43), γνωστού ως Βλάντα Ποπ, ο οποίος δολοφονήθηκε στις αρχές Δεκεμβρίου 2018 σε ένα καφέ στο Βράτσαρ.



Ο Μάρκο Τζόρτζεβιτς, γνωστός και ως Μαρκετζάνι (38), συνελήφθη στο Ντουμπάι ως ύποπτος ως μέλος της εγκληματικής ομάδας «Vračarci». Όπως μαθαίνουμε, οι κάτοικοι του Βράτσαρ είναι ύποπτοι ότι προσπάθησαν να δολοφονήσουν τον Νέναντ Αλαϊμπέγκοβιτς, γνωστό και ως Αλιμπέγ, τρεις φορές .



Η εγκληματική ομάδα Βράτσαρ είναι ύποπτη για τη δολοφονία του Βλάντιμιρ Πόποβιτς, γνωστού και ως Βλάντα Ποτο, ενώ μια άλλη ομάδα που συνεργάζεται στενά μαζί τους είναι ύποπτη για τη δολοφονία του Βλάντιμιρ Κόστιτς (40), γνωστού με το ψευδώνυμο Κοστούρ, η οποία συνέβη το 2020 στη Ρακόβιτσα.