Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός στη Euroleague: Ώρα και κανάλι για τα αποψινά ματς

Οι «αιώνιοι» ρίχνονται ξανά στη μάχη της Euroleague.Δείτε αναλυτικά ώρες και κανάλια όλων των σημερινών αγώνων.

EUROKINISSI
Συντακτική Ομάδα Flash.gr
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Η Euroleague συνεχίζεται με φουλ δράση και αποψινό «διπλό μέτωπο» για τις ελληνικές ομάδες, που δοκιμάζονται μακριά από το σπίτι τους.

Ο Παναθηναϊκός του Εργκίν Αταμάν παίζει στη Μπολόνια απέναντι στη Βίρτους, σε ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι με στόχο τη δεύτερη συνεχόμενη εκτός έδρας νίκη. Το τζάμπολ είναι στις 21:00, με τηλεοπτική κάλυψη από το Nova Sports 4.

Λίγο αργότερα, ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα κοντράρεται στη Γερμανία με την Μπάγερν Μονάχου, θέλοντας να δώσει συνέχεια στις επιτυχίες του. Ο αγώνας ξεκινά στις 21:45 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Nova Sports Prime.

Διαβάστε αναλυτικά το αθλητικό μενού της ημέρας.

