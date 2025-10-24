Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός στη Euroleague: Ώρα και κανάλι για τα αποψινά ματς

Η Euroleague συνεχίζεται με φουλ δράση και αποψινό «διπλό μέτωπο» για τις ελληνικές ομάδες, που δοκιμάζονται μακριά από το σπίτι τους.



Ο Παναθηναϊκός του Εργκίν Αταμάν παίζει στη Μπολόνια απέναντι στη Βίρτους, σε ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι με στόχο τη δεύτερη συνεχόμενη εκτός έδρας νίκη. Το τζάμπολ είναι στις 21:00, με τηλεοπτική κάλυψη από το Nova Sports 4.



Λίγο αργότερα, ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα κοντράρεται στη Γερμανία με την Μπάγερν Μονάχου, θέλοντας να δώσει συνέχεια στις επιτυχίες του. Ο αγώνας ξεκινά στις 21:45 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Nova Sports Prime.





