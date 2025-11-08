Απειλές σε διαιτητή της Γ’ Εθνικής – Δήλωσε κώλυμα, καταδικάζει η ΕΠΟ

Ο ρέφερι Αλέξανδρος Τσαμούρης δέχθηκε τηλεφωνικές απειλές λίγες ώρες πριν από τον κρίσιμο αγώνα της Γ' Εθνικής, ΠΑΣ Πύργος - Ζάκυνθος, με αποτέλεσμα να δηλώσει κώλυμα συμμετοχής για λόγους προσωπικής ασφάλειας.

Το γεγονός ανακοινώθηκε επίσημα από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ), η οποία έκανε γνωστό πως ο Μεσσήνιος διαιτητής δέχθηκε απειλές και αρνήθηκε να διευθύνει το ντέρμπι κορυφής του 4ου ομίλου.

Ο διαιτητής Τσαμούρης επικοινώνησε άμεσα με την ΕΠΟ και τον πρόεδρο της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά. Όλοι τον συμβούλεψαν να καταγγείλει το περιστατικό στην ασφάλεια Μεσσηνίας, όπως και έπραξε.

Η ΕΠΟ, σε ανακοίνωσή της, καταδίκασε άμεσα και απερίφραστα το περιστατικό, τονίζοντας ότι καταδικάζει κάθε μορφή βίας, απειλών και «πρακτικών που παραπέμπουν σε λογικές υποκόσμου». Λόγω του κωλύματος του Τσαμούρη, η Ομοσπονδία αναγκάστηκε να προχωρήσει σε άμεση αλλαγή διαιτητή, ορίζοντας τον Μάριο Συντόρη από τη Θεσπρωτία ως αντικαταστάτη.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

«Καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας, απειλών και πρακτικών που παραπέμπουν σε λογικές υποκόσμου.

Τέτοιες ενέργειες δεν έχουν πουθενά θέση και οι Αρχές οφείλουν να διερευνήσουν πλήρως την υπόθεση και να εντοπίσουν ποιος ή ποιοι βρίσκονται πίσω από τις απειλές που οδήγησαν τον διαιτητή Αλέξανδρο Τσαμουρη να δηλώσει κώλυμα στον αγώνα Γ Εθνικής Πύργος – Ζάκυνθος.

Η ΚΕΔ και η Ομοσπονδία εκφράζουν την εμπιστοσύνη τους προς τον κ. Τσαμούρη, δίπλα στον οποίο θα βρίσκονται για ό,τι χρειαστεί».