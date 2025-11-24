Απίστευτο περιστατικό στη Λάρισα: Παράγοντας ομάδας γρονθοκόπησε βοηθό διαιτητή σε αγώνα τοπικού

Ένα σοβαρό περιστατικό έλαβε χώρα στη Λάρισα και συγκεκριμένα στον αγώνα της Α’ Τοπικής Κατηγορίας Ποδοσφαίρου, ανάμεσα σε Αετό Μακρυχωρίου και Δωτιέα Αγιάς. Όπως αναφέρεται στο φύλλο αγώνα, μέλος της διοίκησης της ομάδας από το Μακρυχώρι εισέβαλε απρόκλητα στον αγωνιστικό χώρο και γρονθοκόπησε τον δεύτερο βοηθό της αναμέτρησης.

Η ένταση συνεχίστηκε, με τους διαιτητές να καταγγέλουν απειλές και εξύβριση από έτερο μέλος της διοίκησης του Αετού Μακρυχωρίου. Αρχικά, τους απείλησε λεκτικά, αναφέροντας πως η ασφάλειά τους κινδυνεύει, κάνοντας παράλληλα αναφορά σε παλαιότερο περιστατικό, στο οποίο επίσης απειλήθηκε η σωματική τους ακεραιότητα.

Όπως καταγράφεται στο φύλλο αγώνα, ο διοικητικός παράγοντας προχώρησε σε ακραία φρασεολογία, κάνοντας αναφορά σε «ξύλο», απειλώντας ευθέως τους διαιτητές πως θα τους βλάψει.

Για το περιστατικό τοποθετήθηκε σε τοπικό Μέσο ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Νομού Λάρισας, κ. Δημήτρης Μπουχλαριώτης, τονίζοντας πως: «Πρόκειται για μία ασχήμια που δυστυχώς βλέπουμε ακόμη να συμβαίνει στο ποδόσφαιρο την οποία ως άνθρωπος αλλά και ως πρόεδρος της ΕΠΣ Λάρισας καταδικάζω απερίφραστα. Η βία δεν είναι ποτέ και για κανέναν λόγο λύση. Σε ότι αφορά το συγκεκριμένο περιστατικό, θα αποφανθεί η δικαιοσύνη».