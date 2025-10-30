Σκάνδαλο στην Ιταλία: Διαιτητής δωροδοκούσε συναδέλφους για αλλοίωση αγώνων

Νέο σοβαρό πλήγμα στο κύρος της διαιτησίας προκαλεί υπόθεση που αποκαλύφθηκε στην Ιταλία, όπου ένας διαιτητής κατηγορείται ότι δωροδοκούσε συναδέλφους του, προκειμένου να αλλοιώνει αποτελέσματα αγώνων προς όφελος στοιχηματικών αποδόσεων.

Η υπόθεση, που ερευνάται από τις Αρχές της Ρέτζιο Καλάμπρια, έχει ήδη οδηγήσει στη σύλληψη πέντε ατόμων, ανάμεσά τους και δύο επιχειρηματίες από την Τοσκάνη που φέρονται να χρηματοδοτούσαν το κύκλωμα.

Σύμφωνα με τη Gazzetta dello Sport, η έρευνα ξεκίνησε όταν εντοπίστηκε ύποπτο μοτίβο στοιχημάτων σε αναμετρήσεις των πρωταθλημάτων Primavera, Primavera 2 και Serie C, όπου δραστηριοποιούνταν ο βασικός κατηγορούμενος ρέφερι. Ο ίδιος φέρεται να προσέγγιζε άλλους διαιτητές, προσφέροντάς τους ποσά έως και 10.000 ευρώ για να διαμορφώνουν σκορ με συγκεκριμένο αριθμό γκολ, κυρίως υπέρ του «over».

Το δίκτυο εντοπίστηκε όταν η Υπηρεσία Τελωνείων και Μονοπωλίων κατέγραψε ασυνήθιστη ροή στοιχημάτων σε έναν αγώνα της Primavera και ειδοποίησε αμέσως την Εισαγγελία της Ρέτζιο Καλάμπρια.

Το πρωί της Τετάρτης (29/10), οι καραμπινιέρι και η Guardia di Finanza πραγματοποίησαν έρευνες και προχώρησαν σε εκτέλεση ενταλμάτων κατ’ οίκον περιορισμού, με κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και αθλητική απάτη.