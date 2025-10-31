Μυθική ατάκα από την πρόεδρο της Παλμέιρας για τον Αμπέλ Φερέιρα: «Ο καλύτερος στην ιστορία μας»

Η Παλαμέιρας του Άμπελ Φερέιρα πέτυχε εντυπωσιακή ανατροπή απέναντι στη ΛDU Κίτο, νικώντας με 4-0 στη ρεβάνς στο Σάο Πάολο και προκρίθηκε στον τελικό του Κόπα Λιμπερταδόρες. Οι Βέιγκα, Σόσα και Άλαν ήταν οι πρωταγωνιστές για την ομάδα του Πορτογάλου προπονητή, η οποία ανέτρεψε το 3-0 του πρώτου αγώνα και θα διεκδικήσει το τρόπαιο απέναντι στη Φλαμένγκο. Αυτός είναι o 3ος τελικός Λιμπερταδόρες για τον Πορτογάλο πρώην τεχνικό του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει σηκώσει στο παρελθόν την κούπα δύο φορές.

Η πρόεδρος της ομάδας, Λέιλα Περέιρα, δεν μπόρεσε να κρύψει την χαρά της για την μεγάλη ανατροπή, εισέβαλλε στην συνέντευξη Τύπου και αποθέωσε τον Αμπέλ Φερέιρα για την μεγάλη επιτυχία: