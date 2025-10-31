Από τα τάκλιν και τους πάγκους στα... τακούνια: Ο Μακελελέ κριτής στα καλλιστεία «Μις Υφήλιος»

Αλλαγή… ρόλου για τον Κλοντ Μακελελέ! Ο θρυλικός Γάλλος χαφ, που μετέτρεψε τη θέση του αμυντικού μέσου σε τέχνη, θα καθίσει φέτος όχι σε πάγκο, αλλά σε κριτική επιτροπή. Ο 51χρονος πρώην διεθνής ανακοινώθηκε ως μέλος της επιτροπής των καλλιστείων «Μις Υφήλιος 2025», τα οποία θα διεξαχθούν στις 21 Νοεμβρίου στην Ταϊλάνδη.



Ο Μακελελέ, γνωστός για την πειθαρχία και την ακρίβεια με την οποία κινούνταν στο γήπεδο, καλείται τώρα να αξιολογήσει… γοητεία και στυλ. Η διοργάνωση τον παρουσίασε ως «παγκόσμιο πρότυπο αριστείας και ακεραιότητας», ενώ τον χαρακτήρισε άνθρωπο με ηγετική παρουσία και όραμα στοιχεία που, όπως φαίνεται, μετρούν και εκτός ποδοσφαίρου.





Μετά το τέλος της καριέρας του σε Ρεάλ Μαδρίτης, Τσέλσι και Παρί Σεν Ζερμέν, ο Μακελελέ πέρασε στην προπονητική, με θητείες σε Μπαστιά, Σουόνσι, Όιπεν και Αστέρα AKTOR. Τώρα, ωστόσο, αποφασίζει να δοκιμάσει κάτι εντελώς διαφορετικό, αποδεικνύοντας πως ένας πραγματικός επαγγελματίας μπορεί να ξεχωρίσει όπου κι αν βρεθεί , ακόμα και μακριά από το χορτάρι.