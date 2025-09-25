Σπορ Διαιτητές φανέλα Πανηγυρισμοί Ποδόσφαιρο

Οι λόγοι που οι παίκτες παίρνουν κίτρινη κάρτα όταν βγάζουν τη φανέλα στον πανηγυρισμό

Για ποιον λόγο εφαρμόζεται κίτρινη κάρτα όταν οι ποδοσφαιριστές βγάζουν τη φανέλα τους μετά από πανηγυρισμό;

Στην επόμενη φάση του Carabao Cup προκρίθηκε και η Λίβερπουλ, η οποία αρκετά δύσκολα επικράτησε με 2-1 της Σαουθάμπτον.    

Η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από την απερισκεψία του Ούγκο Εκιτίκε, ο οποίος σκόραρε το νικητήριο γκολ για τους «reds», έβγαλε τη φανέλα του και αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα!

Γιατί και από πότε ισχύει η κίτρινη κάρτα όταν βγάζεις τη φανέλα σε πανηγυρισμό;

Σύμφωνα με τον κανονισμό 12.4 της International Football Association Board (Ifab), οι ποδοσφαιριστές τιμωρούνται με κίτρινη κάρτα αν αφαιρέσουν τη φανέλα τους ή αν καλύψουν το κεφάλι με αυτήν. Παρότι το ποδόσφαιρο επιτρέπει τον έντονο πανηγυρισμό μετά από ένα γκολ, η Ifab ξεκαθαρίζει ότι αυτό δεν πρέπει να είναι υπερβολικό, ούτε να προκαλεί καθυστέρηση ή αναστάτωση.

Ο συγκεκριμένος κανονισμός δεν αφορά μόνο την εικόνα, αλλά και πρακτικούς λόγους. Στόχος είναι να αποφευχθεί:

  • Η πρόκληση προς τους οπαδούς ή την αντίπαλη ομάδα.
  • Η προβολή πολιτικών ή άλλων μηνυμάτων.
  • Η σπατάλη χρόνου μέσω χρονοβόρων πανηγυρισμών.
  • Η κάλυψη των χορηγών της ομάδας.

Ο κανονισμός αυτός εισήχθη το 2004, καθώς το γυμνό στέρνο θεωρείται προσβλητικό σε αρκετές κουλτούρες και ήθελε να δοθεί ένα σαφές πλαίσιο που θα αποτρέπει ακραίες συμπεριφορές.

