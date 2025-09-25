Οι λόγοι που οι παίκτες παίρνουν κίτρινη κάρτα όταν βγάζουν τη φανέλα στον πανηγυρισμό

Στην επόμενη φάση του Carabao Cup προκρίθηκε και η Λίβερπουλ, η οποία αρκετά δύσκολα επικράτησε με 2-1 της Σαουθάμπτον.

Η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από την απερισκεψία του Ούγκο Εκιτίκε, ο οποίος σκόραρε το νικητήριο γκολ για τους «reds», έβγαλε τη φανέλα του και αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα!

Γιατί και από πότε ισχύει η κίτρινη κάρτα όταν βγάζεις τη φανέλα σε πανηγυρισμό;

Σύμφωνα με τον κανονισμό 12.4 της International Football Association Board (Ifab), οι ποδοσφαιριστές τιμωρούνται με κίτρινη κάρτα αν αφαιρέσουν τη φανέλα τους ή αν καλύψουν το κεφάλι με αυτήν. Παρότι το ποδόσφαιρο επιτρέπει τον έντονο πανηγυρισμό μετά από ένα γκολ, η Ifab ξεκαθαρίζει ότι αυτό δεν πρέπει να είναι υπερβολικό, ούτε να προκαλεί καθυστέρηση ή αναστάτωση.

Ο συγκεκριμένος κανονισμός δεν αφορά μόνο την εικόνα, αλλά και πρακτικούς λόγους. Στόχος είναι να αποφευχθεί:

Η πρόκληση προς τους οπαδούς ή την αντίπαλη ομάδα.

Η προβολή πολιτικών ή άλλων μηνυμάτων.

Η σπατάλη χρόνου μέσω χρονοβόρων πανηγυρισμών.

Η κάλυψη των χορηγών της ομάδας.

Ο κανονισμός αυτός εισήχθη το 2004, καθώς το γυμνό στέρνο θεωρείται προσβλητικό σε αρκετές κουλτούρες και ήθελε να δοθεί ένα σαφές πλαίσιο που θα αποτρέπει ακραίες συμπεριφορές.