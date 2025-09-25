Οι λόγοι που οι παίκτες παίρνουν κίτρινη κάρτα όταν βγάζουν τη φανέλα στον πανηγυρισμό
Για ποιον λόγο εφαρμόζεται κίτρινη κάρτα όταν οι ποδοσφαιριστές βγάζουν τη φανέλα τους μετά από πανηγυρισμό;
Στην επόμενη φάση του Carabao Cup προκρίθηκε και η Λίβερπουλ, η οποία αρκετά δύσκολα επικράτησε με 2-1 της Σαουθάμπτον.
Η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από την απερισκεψία του Ούγκο Εκιτίκε, ο οποίος σκόραρε το νικητήριο γκολ για τους «reds», έβγαλε τη φανέλα του και αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα!
Γιατί και από πότε ισχύει η κίτρινη κάρτα όταν βγάζεις τη φανέλα σε πανηγυρισμό;
Σύμφωνα με τον κανονισμό 12.4 της International Football Association Board (Ifab), οι ποδοσφαιριστές τιμωρούνται με κίτρινη κάρτα αν αφαιρέσουν τη φανέλα τους ή αν καλύψουν το κεφάλι με αυτήν. Παρότι το ποδόσφαιρο επιτρέπει τον έντονο πανηγυρισμό μετά από ένα γκολ, η Ifab ξεκαθαρίζει ότι αυτό δεν πρέπει να είναι υπερβολικό, ούτε να προκαλεί καθυστέρηση ή αναστάτωση.
Ο συγκεκριμένος κανονισμός δεν αφορά μόνο την εικόνα, αλλά και πρακτικούς λόγους. Στόχος είναι να αποφευχθεί:
- Η πρόκληση προς τους οπαδούς ή την αντίπαλη ομάδα.
- Η προβολή πολιτικών ή άλλων μηνυμάτων.
- Η σπατάλη χρόνου μέσω χρονοβόρων πανηγυρισμών.
- Η κάλυψη των χορηγών της ομάδας.
Ο κανονισμός αυτός εισήχθη το 2004, καθώς το γυμνό στέρνο θεωρείται προσβλητικό σε αρκετές κουλτούρες και ήθελε να δοθεί ένα σαφές πλαίσιο που θα αποτρέπει ακραίες συμπεριφορές.