Συγκλονιστικός Ρούνεϊ: «Το αλκοόλ με έφερε κοντά στο θάνατο, η γυναίκα μου με έσωσε»

Ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της εθνικής Αγγλίας Γουέιν Ρούνεϊ έδωσε συνέντευξη στον παλαίμαχο και άλλοτε συμπαίκτη του στους «κόκκινους διαβόλους» Ρίο Φέρντιναντ στο podcast του, το «Rio Ferdinand Presents». Σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση ο 39χρονος πλέον παλαίμαχος ποδοσφαιριστής αποκάλυψε πόσο καθοριστικό ρόλο έπαιξε η σύζυγος του Κόλιν στην σωτηρία του από τον εθισμό του στο αλκοόλ αναφέροντας χαρακτηριστικά «Χωρίς εκείνη, θα ήμουν νεκρός».

Ο Ρούνεϊ, κάτοχος του ρεκόρ γκολ με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και πρώην κορυφαίος σκόρερ της Αγγλίας, κατέκτησε πέντε τίτλους Πρέμιερ Λιγκ και το Τσάμπιονς Λιγκ το 2008. Ο πρώην σούπερ σταρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας εργάστηκε ως προπονητής σε ομάδες όπως η Ντέρμπι, η DC United, η Μπέρμιγχαμ και η Πλίμουθ, και δεν ντράπηκε να μιλήσει για τις σκοτεινές του στιγμές κατά την διάρκεια της καριέρας του.

«Ήθελα να βγαίνω, να διασκεδάζω με τους φίλους μου και να περνάω μια βραδιά έξω. Φτάσαμε στο σημείο που το παράκανα» παραδέχτηκε, και οτι αγωνιζόταν πολύ έντονα με το αλκοόλ. Ανέφερε χαρακτηριστικά επίσης ότι πολλές φορές πήγαινε στην προπόνηση έχοντας πιει «για δύο μέρες συνεχόμενα», προσπαθώντας να κρύψει την κατάσταση με τεχνάσματα όπως σταγόνες για τα μάτια ή τσίχλες και θύμισε περιστατικά που είχαν απασχολήσει την κοινή γνώμη: την αποβολή του από αποστολή της Γιουνάιτεντ το 2011 για παραβίαση ωραρίου και διανυκτέρευση σε μπαρ, αλλά και την δημόσια συγγνώμη του το 2016 για «ακατάλληλες» φωτογραφίες του σε πάρτι της εθνικής.

Ο Άγγλος πρώην επιθετικός απέδωσε την βελτίωση της κατάστασης του και την αλλαγή στην ζωή του, στην επιμονή και στην αγάπη της συζύγου του, Κόλιν. «Η Κόλιν είναι τεράστια, είμαστε δύο παιδιά από το Κρόξεθ και μεγαλώσαμε μαζί. Από νωρίς έβλεπε πράγματα στη συμπεριφορά μου. Μου έλεγε "μην το κάνεις αυτό" και πολλές φορές την εκνεύριζα. Όμως όσα έκανε ήταν για να με κρατήσει εδώ, για να με βοηθήσει να είμαι καλύτερος άνθρωπος. Πραγματικά πιστεύω ότι αν δεν ήταν εκεί, θα ήμουν νεκρός».

Ο Γουέιν Ρούνεϊ παραδέχτηκε τα λάθη του, και αναγνώρισε πόσο σημαντική ήταν η παρέμβαση και η παρουσία της οικογένειας του στην ζωή του για να σωθεί. «Έχω κάνει λάθη που είναι καταγεγραμμένα, αλλά είμαι διαφορετικός σε πολλά πράγματα και εκείνη με κράτησε στον σωστό δρόμο για πάνω από είκοσι χρόνια».