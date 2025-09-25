Αποκαλύφθηκε η πιο... άσχημη φανέλα ποδοσφαίρου στον πλανήτη - Ποια ομάδα την φοράει

Κάθε χρόνο πριν την έναρξη κάθε σεζόν, οι ομάδες δημοσιεύουν δεκάδες νέες εμφανίσεις για τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις. Μερικές από αυτές είναι εξαιρετικές, άλλες όχι τόσο, αλλά η κουλτούρα της κάθε εμφάνισης ξεχωρίζει για τους δικούς της λόγους.

Η Indy Eleven συγκέντρωσε τα φώτα πάνω της. Αλλά όχι για τους καλύτερους λόγους. Πρόκειται για μια αμερικανική επαγγελματική ομάδα ποδοσφαίρου με έδρα την Ινδιανάπολη της Ιντιάνα. Ιδρύθηκε το 2013 και έκανε το ντεμπούτο της στο North American Soccer League το 2014, πριν μετακομίσει στο United Soccer League (USL) το 2018.

Το όνομα και τα χρώματα του συλλόγου αποκαλύφθηκαν επίσημα στο κοινό στις 25 Απριλίου 2013, κατά τη διάρκεια τελετής που πραγματοποιήθηκε στο Μνημείο Στρατιωτών και Ναυτών της Ινδιανάπολης.

The new Indy Eleven Oktoberfest kit is quite something 😅 pic.twitter.com/widPAUVZ6A — Classic Football Shirts (@classicshirts) September 23, 2025

Φέτος, ο σύλλογος κυκλοφόρησε μια ειδική φανέλα Oktoberfest για τη σεζόν του 2025, εμπνευσμένη από την βαυαρική ενδυμασία. Η φανέλα διαθέτει μπλε και λευκή βάση σε μοτίβο ρόμβων, τυπωτές τιράντες και πράσινα-καφέ στοιχεία που παραπέμπουν σε δερμάτινο παντελόνι, ενώ φέρει και ένα ξεχωριστό έμβλημα του Oktoberfest.

Εκτός από τη συγκεκριμένη εμφάνιση, η Indy Eleven δέχθηκε κριτική και για την πρώτη εμφάνιση. Η ομάδα χρησιμοποίησε για την εκτός έδρας φανέλα της, το μοτίβο της καρό σημαίας. Η λοξή γραμμή που διακόπτει το καρό σχέδιο στο μπροστινό μέρος είναι παράξενη και χαλάει την ισορροπία των υπόλοιπων στοιχείων της φανέλας.

Το λογότυπο της Ford δείχνει παράταιρο, καθώς επικαλύπτει ένα μικρό τμήμα του καρό φόντου αλλά κάτω από αυτό υπάρχει απλό κόκκινο χρώμα, το σήμα της Under Armour ξεχωρίζει υπερβολικά, ενώ το έμβλημα του συλλόγου «χάνεται». Το συγκεκριμένο σχέδιο δεν πετυχαίνει τον στόχο του.