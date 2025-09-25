ΠΑΟΚ: Η μελωδία της... ατυχίας σε «άσφαιρες» βραδιές και ο νόμος του Μέρφυ

Ο ΠΑΟΚ το πάλεψε, χρειάστηκε σε τρεις περιπτώσεις τις σωτήριες επεμβάσεις του Παβλένκα και έμεινε στο μηδέν στη Τούμπα απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, στη πρεμιέρα του στη League Phase του Europa League. Οι «ασπρόμαυροι» απειλήθηκαν στο πρώτο ημίχρονο, ανέβασαν την απόδοση τους στο δεύτερο μέρος χωρίς όμως να καταφέρουν να βρουν το «χρυσό» γκολ της νίκης, λόγω και των εντυπωσιακών επεμβάσεων του Μισπάτι στις καθυστερήσεις.

Τα δυο πρόσωπα και η ανορθόδοξη τακτική της Μακάμπι

Eurokinissi

Η Μακάμπι είχε ως στόχο δυο πράγματα, πατώντας στο χορτάρι της Τούμπας. Το πρώτο ήταν να έχει εκείνη την μπάλα στα πόδια. Το δεύτερο ήταν να πιέσει τον ΠΑΟΚ από την πρώτη πάσα. Στο κακό του πρώτο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ που είχε την κατοχή (60%), δέχθηκε μεγάλη πίεση από τους φιλοξενούμενους και αν δεν ήταν ο Παβλένκα (MVP του αγώνα σε ένα τέτοιο βράδυ) ο «Δικέφαλος» δύσκολα θα πήγαινε στην ανάπαυλα με το 0-0. Το ανορθόδοξο είναι πως η Μακάμπι πέτυχε όλα τα παραπάνω χωρίς καθαρό φορ και με «ψευτοενιάρι» τον Πέρετς.

Eurokinissi

Ο ΠΑΟΚ παρουσιάστηκε εντελώς διαφορετικός στο δεύτερο ημίχρονο, ειδικά από το 65ο λεπτό και μετά, όταν οι Ισραηλινοί δεν κατάφεραν καν να κάνουν τελική προσπάθεια. Παρά την ισορροπημένη κατοχή, η ομάδα του Λουτσέσκου πίεσε ψηλά (κάτι που στο συγκεκριμένο ματς δεν σταμάτησαν να κάνουν και οι δυο ομάδες) και δημιούργησε τουλάχιστον δυο κλασικές ευκαιρίες για γκολ, στα 9 σουτ που επιχείρησε. Αλλά στο ποδόσφαιρο παίζει και ο τερματοφύλακας και ο Μισπάτι ήταν επίσης σε εξαιρετική φόρμα.

Χάθηκε μια ακόμη μεγάλη ευκαιρία, αλλά τον λόγο θα τον μάθουμε σε βάθος χρόνου

Eurokinissi

Στο ποδόσφαιρο μπορείς να κάνεις τα πάντα σωστά. Όμως αν η μπάλα δεν βρει δίχτυα, δεν δικαιώνεσαι όσο καλύτερα και να παίζεις. Ο ΠΑΟΚ τόσο με τον Παναιτωλικό, όσο και με την Μακάμπι, έχασε ένα τσουβάλι ευκαιρίες, άξιζε την νίκη, αλλά και στις δυο περιπτώσεις ήταν «άσφαιρος».

Ο Λουτσέσκου αποδίδει όλα τα παραπάνω στον παράγοντα τύχη. Η αλήθεια είναι πως τα τελειώματα των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ δεν είναι άσχημα. Οι παίκτες του «Δικεφάλου» τα κάνουν όλα σωστά, αλλά γκολ δεν μπαίνει. Θεωρώ πως η ομάδα της Θεσσαλονίκης βρίσκεται στον σωστό δρόμο. Αλλά όπως λέει και ο νόμος του Μέρφυ «ό,τι είναι να πάει στραβά, θα πάει στραβά». Μένει λοιπόν να μάθουμε αν ο ΠΑΟΚ είναι πραγματικά άτυχος ή υπάρχει όντως πρόβλημα στο σκοράρισμα. Αυτό βέβαια, θα φανεί σε βάθος χρόνου.