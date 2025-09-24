Europa League: Μοιρασιά μεταξύ Μπέτις και Νότιγχαμ στην Ανδαλουσία, διπλό της Ρόμα στην Νίκαια

Πρεμιέρα για την φάση των ομίλων του UEFA Europa League με σημαντικά ματς σε όλη την Ευρώπη. Διαβάστε αναλυτικά τα αποτελέσματα της Τετάρτης 24/9.

Ρεάλ Μπέτις- Νότιγχαμ 2-2: Μοιρασιά στην Ανδαλουσία

Η ομάδα του Άγγελου Ποστέκογλου κράταγε το διπλό στην Σεβίλλη απέναντι στην Ρεάλ Μπέτις, μέχρι το 85' σε ένα εντυπωσιακό ματς στην πρεμιέρα του UEFA Europa League. Σε έναν αγώνα που είχε πολύ καλό ρυθμό, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα από την Ισπανία ευτύχησε να προηγηθεί πρώτη στο σκορ, στο 15' με τον πρώην «ερυθρόλευκο», Σεντρίκ Μπακαμπού. Μόλις τρία λεπτά αργότερα όμως ο Ιγκόρ Ζεζούς ισοφάρισε για την Νότιγχαμ. Ο ίδιος παίχτης γύρισε μέσα σε 5' λεπτά το ματς, αφού στο 23' σκόραρε για δεύτερη φορά, κάνοντας το 1-2 για την ομάδα του. Το γκολ του Άντονι όμως στο 85' ήταν αυτό που διαμόρφωσε το τελικό 2-2, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται από έναν βαθμό.

Νις- Ρόμα 1-2: Ασίστ για Τσιμίκα και νίκη των Ρωμαίων

Η Ρόμα, αντίπαλος του Παναθηναϊκού στην τελευταία αγωνιστική, πέρασε με «διπλό» από τη Νίκαια, επικρατώντας 1-2 της Νις, με τον Κώστα Τσιμίκα να μοιράζει την ασίστ στο δεύτερο τέρμα της ομάδας του. Οι «τζιαλορόσι» πήραν προβάδισμα στο 52’, όταν ο Έντικά σκόραρε με κεφαλιά έπειτα από κόρνερ του Πελεγκρίνι. Μόλις τρία λεπτά αργότερα, ο Τσιμίκας έβγαλε σέντρα-«ξυράφι» από τα αριστερά και ο Μαντσίνι με άμεσο σουτ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του. Η Νις μείωσε στο 77’ με πέναλτι του Μοφί, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο ματς, αλλά δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα.

Τα αποτελέσματα της πρεμιέρας του Europa League

ΠΑΟΚ- Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0

Μίντιλαντ- Στουρμ Γκρατς 2-0

Μάλμε- Λουντογκόρετς 1-2

Μπράγκα- Φέγενορντ 1-0

Ρεάλ Μπέτις- Νότινχαμ Φόρεστ 2-2

Φράιμπουργκ- Βασιλεία 2-1

Ντινάμο Ζάγκρεμπ- Φενέρμπαχτσε 3-1

Ερυθρός Αστέρας- Σέλτικ 1-1

Νις- Ρόμα 1-2

Το πρόγραμμα της Πέμπτης 25/9

Γκόου Αχέντ Ιγκλς- ΦΚΣΒ 19:45

Λιλ- Μπραν 19:45

Ρέιντζερς- Γκένκ 22:00

Σάλτσμπουργκ- Πόρτο 22:00

Άστον Βίλα- Μπολόνια 22:00

Φερεντσβάρος- Βικτόρια Πλζεν 22:00

Γιουνγκ Μπόις- Παναθηναϊκός 22:00

Στουτγκάρδη- Θέλτα 22:00

Ουτρέχτη- Λυών 22:00