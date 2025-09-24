Παναθηναϊκός: Στο ΟΑΚΑ οριστικά οι αναμετρήσεις των «πράσινων» στο Europa League
Η UEFA έδωσε το οριστικό «οκ» και ο Παναθηναϊκός θα δώσει όλα τα ευρωπαϊκά του παιχνίδια στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας.
Όπως είχε προγραμματιστεί, οι ευρωπαϊκές αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού στο Europa League θα διεξαχθούν στο Ολυμπιακό Στάδιο, καθώς η UEFA έδωσε την τελική έγκρισή της. Ένα ζήτημα που έμεινε μετέωρο το τελευταίο διάστημα, λόγω των εργασιών που γίνονται στο ΟΑΚΑ, διευθετήθηκε οριστικά.
Παρά το «plan b» που υπήρχε με τη Λεωφόρο, τελικά οι «πράσινοι» θα φιλοξενήσουν τις αντιπάλους τους στην Καλογρέζα, στη φάση των ομίλων του Europa League.
Το πρόγραμμα των εντός έδρας αγώνων του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ:
- 2 Οκτωβρίου (19:45): Παναθηναϊκός – Γκο Αχέντ Ιγκλς
- 27 Νοεμβρίου (22:00): Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς
- 11 Δεκεμβρίου (22:00): Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν
- 29 Ιανουαρίου (22:00): Παναθηναϊκός – Ρόμα