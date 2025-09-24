Παναθηναϊκός: Στο ΟΑΚΑ οριστικά οι αναμετρήσεις των «πράσινων» στο Europa League

Όπως είχε προγραμματιστεί, οι ευρωπαϊκές αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού στο Europa League θα διεξαχθούν στο Ολυμπιακό Στάδιο, καθώς η UEFA έδωσε την τελική έγκρισή της. Ένα ζήτημα που έμεινε μετέωρο το τελευταίο διάστημα, λόγω των εργασιών που γίνονται στο ΟΑΚΑ, διευθετήθηκε οριστικά.

Παρά το «plan b» που υπήρχε με τη Λεωφόρο, τελικά οι «πράσινοι» θα φιλοξενήσουν τις αντιπάλους τους στην Καλογρέζα, στη φάση των ομίλων του Europa League.

Το πρόγραμμα των εντός έδρας αγώνων του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ: