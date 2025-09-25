Europa League: Εντός έδρας ήττα για την επόμενη αντίπαλο του Παναθηναϊκού- Δύσκολη νίκη για την Λιλ

Η δεύτερη μέρα της πρεμιέρας της League Phase του Europa League άνοιξε με δύο ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις σε Γαλλία και Ολλανδία. Στο «Σταντ Πιέρ Μορουά», η Λιλ χρειάστηκε να φτάσει ως το τελευταίο δεκάλεπτο για να κάμψει την αντίσταση της Μπραν. Μετά από ένα πρώτο ημίχρονο χωρίς γκολ, οι «Λιλουά» πήραν προβάδισμα στο 54’ με τον Ιγκαμάνε. Οι Νορβηγοί απάντησαν άμεσα ισοφαρίζοντας στο 60’ με τον Μάγκνουσον. Τελικά, η εμπειρία μίλησε στο 80ο λεπτό, όταν ο Ολιβιέ Ζιρού με κεφαλιά χάρισε τη νίκη (2-1) στους γηπεδούχους, που ξεκινούν ιδανικά τη League Phase. Αξίζει να σημειωθεί ότι Λιλ και Μπραν θα βρεθούν στον δρόμο του ΠΑΟΚ, στη συνέχεια της διοργάνωσης.



Την ίδια ώρα στην Ολλανδία, η Γκόου Αχέντ Ίγκλς πραγματοποίησε την πρώτη της ευρωπαϊκή εμφάνιση φιλοξενώντας τη Στεάουα Βουκουρεστίου. Οι Ρουμάνοι αιφνιδίασαν τους γηπεδούχους σκοράροντας στο 13’ με τον Μικουλέσκου και στη συνέχεια έκαναν υποδειγματική διαχείριση, κρατώντας το υπέρ τους 0-1 μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Έτσι, η ομάδα του Ηλία Χαραλάμπους πήρε ένα πολύτιμο «διπλό» που της δίνει σημαντικό προβάδισμα για τη συνέχεια. Αντίθετα, η ολλανδική ομάδα καλείται να ανασυνταχθεί, αφού την επόμενη αγωνιστική της League Phase θα παίξει με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ (2/10, 19:45) σε μια αναμέτρηση που μπορεί να κρίνει πολλά για την πορεία της.