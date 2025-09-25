Η ώρα και το κανάλι του Γιούνγκ Μπόις - Παναθηναϊκός και η υπόλοιπη δράση του Europa League

Ώρα Ευρώπης, ώρα πρεμιέρας για τον Παναθηναϊκό στη League Phase του UEFA Europa League, με το «τριφύλλι» να βρίσκεται στην Βέρνη, όπου θα φιλοξενηθεί από την Γιούνγκ Μπόις για την πρώτη αγωνιστική της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού θα ξεκινήσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά τόσο από τον ΑΝΤ1, όσο κι από το Cosmote Sport2HD.

Από τις υπόλοιπες αναμετρήσεις ξεχωρίζει η αναμέτρηση της Ρέιντζερς με την Γκενκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα Cosmote Sport6HD, καθώς και το παιχνίδι της Ουτρέχτης του Βασίλη Μπάρκα με την Λυών Cosmote Sport5HD.

