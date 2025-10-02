Ρόμα - Λίλ: Το στιγμιότυπο της αγωνιστικής - Οι Ρωμαίοι έχασαν τρείς φορές το ίδιο πέναλτι
Η Ιταλική ομάδα βρέθηκε τρείς φορές στην άσπρη βούλα μετά απο λάθος βηματισμό του τερματοφύλακα, με τον τελευταίο να λεεί «όχι».
Η Ρόμα υποδέχτηκε την Λίλ για την 2η αγωνιστική του league phase του Europa League. Οι Γάλλοι έφυγαν με την νίκη απο την Ρώμη με σκόρ 0-1 με το γκολ του Χάκον Αρνάρ Χάραλντσον μόλις στο 6ο λεπτό.
Ωστόσο το στιγμιότυπο του αγώνα, και πιθανώς της αγωνιστικής ήταν άλλο. Η Ιταλική ομάδα βρέθηκε τρείς φορές στην άσπρη βούλα για να εκτελέσει τι ίδιο πέναλτι. Ο Άρτεμ Ντόβμπικ ανέλαβε την εκτέλεση τις δύο φορές ενώ την τρίτη εκτέλεσε ο Ματίας Σούλε, με τον τερματοφύλακα Οζέρ να αποκρούει και τις τρείς φορές. Ο Τούρκος τερματοφύλακας στο τέλος αποδείχθηκε κομβικός, αφού η ομάδα του κατάφερε να κρατήσει το 0 καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.
Incredible scene during the match between AS Roma and Lille — the penalty had to be retaken three times, and Lille’s goalkeeper Berke Ozer saved all three. 🤯🇪🇺pic.twitter.com/3ETBEp9oP5— Tekkers Foot (@tekkersfoot) October 2, 2025