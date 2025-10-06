Serie A: Πέρασε απο την Φλωρεντία η Ρόμα - «Λευκή» ισοπαλία στο Τορίνο

Στην Serie A η 6η αγωνιστική είχε γκολ και δυο ντέρμπι. Φιορεντίνα - Ρόμα και Γιουβέντους - Μίλαν ήταν τα παιχνίδια που τράβηξαν το ενδιαφέρον στην Ιταλία. Οι Ρωμαίοι πέρασαν απο την Φιορεντίνα με σκορ 1-2 ενώ στο Τορίνο Γιουβέντους και Μίλαν ήρθαν ισόπαλες χωρίς γκολ (0-0).

Φιορεντίνα - Ρόμα 1-2

Το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για τους γηπεδούχους αφού μόλις στο 14ο λεπτό ο Μόιζ Κίν με μια βολίδα άνοιξε το σκορ για τους βιόλα. Η απάντηση όμως ήταν άμεση καθώς ο Σούλε με ένα επίσης εντυπωσιακό σουτ νικάει τον Ντε Χέα και ισοφαρίζει στο 22ο λεπτό.

Μετά από 8 λεπτά (30’) ο Σούλε αφού σκόραρε, με μια εκτέλεση κόρνερ βγάζει και ασίστ στον Κριστάντε και οι «Τζαλορόσι» κάνουν την ολική ανατροπή, πριν καν βγει το ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο οι γηπεδούχοι δεν κατάφεραν να ισοφαρίσουν και έτσι η ομάδα του Τζάν Πιέρο Γκασπερίνι έβαλε ακόμα τρείς πόντους στο σακούλι της. Στην αντίπερα όχθη η Φιορεντίνα παρέμεινε χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα μετά από 6 αγωνιστικές και με μόλις τρεις πόντους βρίσκονται στην 17η θέση.

Συνθέσεις:

ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ: Ντε Χέα, Ρανιέρι, Ντοντό (81’ Φορτίνι), Φατσίνι (67’ Εντούρ), Γκόζενς, Γκούντμουντσον (46’ Πίκολι), Μαντραγκόρα, Πάμπλο Μαρί, Νικολούσι, Πόνγκρατσιτς, Κεν.

ΡΟΜΑ: Σβίλαρ, Γουέσλι (81’ Ζιολκόφσκι), Τσιμίκας (68’ Ρενς), Εντικά, Μαντσίνι, Τσελίκ, Κριστάντε, Κονέ, Μπαλντάντσι (59’ Πελεγκρίνι), Σουλέ (81’ Ελ Αϊναουί), Ντόβμπικ (59’ Ντιμπάλα).

Γιουβέντους - Μίλαν 0-0

Η Γιουβέντους υποδέχτηκε την Μίλαν στο Allianz Stadium στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής και οι δυο ομάδες μοιράστηκαν από έναν βαθμό καθώς έμεινα ισόπαλες χωρίς γκολ. Το πρώτο ημίχρονο οι ομάδες αλληλοεξουδετερώνονται με μάχες στον χώρο του κέντρου. Η κατοχή ήταν μοιρασμένη και δεν υπήρξε η μεγάλη φάση πέρα από ένα σουτ του Χιμένεθ μέσα από την περιοχή πάνω στον Ντι Γκρεγκόριο.

Στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου και συγκεκριμένα στο 47’ η Γιούβε απειλεί με τον Γκάτι ο οποίος βρέθηκε στην περιοχή του Μενιάν και μετά απο εκτέλεση κόρνερ αναγκάζει τον Γάλλο πορτιέρο σε μια πολύ δύσκολη απόκρουση. Πέντε λεπτά μετά (52’) ο Κέλι ανατρέπει τον Χιμένεθ μέσα στην περιοχή και δίνεται πέναλτι, το οποίο αναλαμβάνει να το εκτελέσει ο Πούλισικ, ο οποίος αστοχεί.

Το παιχνίδι συνεχίστηκε με την Γιουβέντους όποτε έχει την κατοχή να προσπαθεί να βρεί μια ευκαιρία χωρίς να τα καταφέρνει ενώ η Μίλαν χάνει τεράστια ευκαιρία στο 73’ με τον Λεάο απο πλεονεκτική θέση να στέλνει την μπάλα άουτ. Η γηραια κυρία σε μια κόντρα δυο λεπτά (75’) αργότερα απείλησε με τον Οπέντα όμως να αστοχεί. Στο 90’ μετά από κάθετη πάσα του Μόντριτς ο Λεάο θα νικηθεί από τον Ντι Γκρεγκόριο με αυτή να είναι η τελευταία μεγάλη ευκαιρία του αγώνα.

Συνθέσεις:

Γιουβέντους: Ντι Γκρεγκόριο, Γκάτι, Ρουγκάνι (Κόστιτς 86’), Κέλι, Καλούλου, Λοκατέλι, Μακένι, Καμπιάσο, Κονσεϊσάο (Οπέντα 68’), Γιλντζίζ(Βλάχοβιτς 68’), Ντέιβιντ (Τουράμ 68’)

Μίλαν: Μενιάν, Τομόρι,Γκάμπια, Πάβλοβιτς, Μπαρτεσάγκι, Ραμπιό, Μόντριτς, Φοφανά(Λόφτους Τσίκ 63’), Σαλεμάκερς, Χιμένεθ(Λεάο 63’), Πούλισικ(Ενκουνκού 74’)

