Ποστέκογλου σε δημοσιογράφο: «Στην αυλή του σχολείου τσακωνόμουν, εσένα σε παράτησαν οι γονείς σου;»

Ούτε τώρα νίκη για τη Νότιγχαμ Φόρεστ! Η ομάδα του Άγγελου Ποστέκογλου, ηττήθηκε 2-0 από τη Νιούκαστλ και έμεινε για έβδομο σερί παιχνίδι χωρίς νίκη, σε όλες τις διοργανώσεις.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός μίλησε στη συνέντευξη Τύπου, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως περιμένει να κάνει μία συζήτηση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη αλλά και τους ανθρώπους του κλαμπ.

"I’m sure your parents had a struggle in their life, right? And they didn’t give up!" 😠



"You may have even been a lost cause at some point, but they didn’t give up on you, right?" 😅



Ange Postecoglou sticks it back on this reporter as he battles to save his job as Forest boss… pic.twitter.com/E5SBzV2tZd — Hayters TV (@HaytersTV) October 5, 2025

«Περιμένω να κάνουμε μια κουβέντα με τον ιδιοκτήτη και τη διοίκηση του κλαμπ, να δούμε για το πρότζεκτ που έχουμε βάλει σε εφαρμογή, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε και τι πρέπει να κάνουμε…», ανέφερε χαρακτηριστικά και συνέχισε λέγοντας:

«Αν κάποιος θέλει να κάνει μια αξιολόγηση για μένα μετά από τρεισήμισι εβδομάδες, δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι' αυτό. Ταυτόχρονα, δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να είναι τα πράγματα δύσκολα, είναι εντάξει. Είχα μια επιλογή - θα μπορούσα να καθίσω σε έναν καναπέ και να παρακολουθήσω τον αγώνα σήμερα και να μην βρίσκομαι στη μέση του. Θα προτιμούσα πολύ περισσότερο να είμαι εδώ. Λατρεύω τους καβγάδες. Τι γίνεται όμως αν είναι καβγάς, αν είναι αγώνας; Δεν πειράζει!

Αν οι άνθρωποι απ' έξω δεν πιστεύουν ότι είμαι το κατάλληλο άτομο - ή ακόμα και εσωτερικά δεν το πιστεύουν αυτό - δεν έχει καμία σημασία για μένα. Ανέλαβα αυτόν τον ρόλο γνωρίζοντας ότι θα ήταν μια τεράστια πρόκληση όσον αφορά αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και να αλλάξουμε την κατεύθυνση του συλλόγου».

Στη συνέχεια, ο Ποστέκογλου ρωτήθηκε από δημοσιογράφο που ήταν στην αίθουσα Τύπου, αν ήταν σίγουρος ότι μπορούσε να ανατρέψει την κατάσταση και απάντησε σαρκαστικά: «Όχι, είναι χαμένη υπόθεση! Θέλω να πω, σοβαρά τώρα, τι πρόβλημα υπάρχει με κάτι που είναι δύσκολο, σοβαρά τώρα; Τι πρόβλημα υπάρχει; Γιατί θέλουμε όλα να παραδίδονται όμορφα συσκευασμένα;», τόνισε ο Ελληνοαυστραλός προπονητής, ο οποίος έγινε ο πρώτος προπονητής της Νότιγχαμ Φόρεστ εδώ και 100 χρόνια που δεν κατάφερε να κερδίσει σε κανένα από τα πρώτα επτά παιχνίδια του στον πάγκο της ομάδας (2 ισοπαλίες, 5 ήττες).

Είμαι σίγουρος ότι οι γονείς σου είχαν μια δύσκολη ζωή και δεν τα παράτησαν. Μπορεί να ήσουν και χαμένος κάποια στιγμή. Δεν σε εγκατέλειψαν, σωστά; Αυτό που λέω είναι - δεν θα σε προσβάλω, σε παρακαλώ μην το παρερμηνεύσεις - φαίνεται ότι στις μέρες μας, μόλις κάτι πάει στραβά, λέμε, "Αυτό είναι, είναι λάθος, θα το αλλάξουμε, θα το διαλύσουμε".

«Νομίζεις ότι θα καθόμουν εδώ στα 60 μου αν δεν είχα αυτοπεποίθηση ή αν δεν είχα διάθεση για μάχη; Ακόμα και στην αυλή του σχολείου τσακωνόμουν με ανθρώπους που με χτυπούσαν. Ξεκίνησα στην Αυστραλία σε ηλικία 32 ετών σε ημιεπαγγελματικό ποδόσφαιρο. Είμαι εδώ στην Premier League σε ηλικία 60 ετών. Πιστεύετε ότι μου λείπει η αυτοπεποίθηση ή ότι δεν μου αρέσουν οι καβγάδες; «Δεν έφτασα εδώ λόγω των διασυνδέσεών μου. Μάλιστα, έχω ξεκινήσει καβγάδες. Ακόμα και στην αυλή του σχολείου άρχισα να τσακώνομαι με ανθρώπους που ήξερα ότι θα με χτυπούσαν. Τέτοιος άνθρωπος είμαι. Δεν πειράζει».