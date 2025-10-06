Επεισόδιο με ξυλοδαρμό σε σουίτα κατά τη διάρκεια αγώνα της La Liga

Άκρως επεισοδιακή ήταν η αναμέτρηση της Εσπανιόλ με την Ρεάλ Μπέτις για την όγδοη αγωνιστική της La Liga, με τους φιλοξενούμενους να επικρατούν με 2-1 των γηπεδούχων, σε ένα ματς που τα είχε... όλα.

Ο τερματοφύλακας του συλλόγου από την Σεβίλλη αλλά και πρώην ποδοσφαιριστής των Καταλανών, Πάου Λόπεθ σταμάτησε εκτέλεση πέναλτι του Χαβιέρ Πουάδο στο 90+13΄! Δίνοντας την νίκη στην ομάδα του, ενώ δημιούργησε και μια μικρή εστία έντασης, μιας και πανηγύρισε έξαλλα, δείχνοντας τα αυτιά του μπροστά στην κερκίδα των οργανωμένων, αντικρίζοντας την κίτρινη κάρτα. Με τον πρώην κίπερ της Μαρσέιγ να τονίζει στις δηλώσεις του μετά, πως δεν είχε σκοπό να προκαλέσει τους φίλους των γηπεδούχων, όμως, όπως είπε, έπρεπε και αυτός κάπως να πανηγυρίσει.

Η ένταση όμως δεν έμεινε εντός των τεσσάρων γραμμών, με ένα πολύ σοβαρό επεισόδιο να καταγράφεται στις σουίτες του γηπέδου της Βαρκελώνης. Αρκετοί παρευρισκόμενοι μπλέχτηκαν σε συμπλοκές μετά το τελικό σφύριγμα του διαιτητή, Ιόσου Γκάλατς, με επιφανείς πρόσωπα να έρχονται σε διαμάχη.

Mάλιστα, σύμφωνα με την «Mundo Deportivo», ένας εκ των ατόμων που μπλέχτηκαν στον καυγά ήταν ο Ζοάν Κολέτ. Ο Κολέτ διατέλεσε πρόεδρος της Εσπανιόλ από το 2012 έως το 2016, ενώ τα Μέσα της χώρας της Ιβηρικής τονίζουν πως ο ίδιος ήθελε να κατευνάσει τα πνεύματα, όμως βρέθηκε να δέχεται... πυρά και ο ίδιος.

Esto ha pasado en uno de los palcos del RCDE Stadium entre aficionados de Real Betis y Espanyol, con el expresidente Joan Collet entre ellos.



🎥 @LTV_21 pic.twitter.com/U6K9Kx0Q47 — Offsider (@Offsider_ES) October 5, 2025

Το επεισόδιο πήρε μεγάλες διαστάσεις με την ισπανική ιστοσελίδα να επικοινωνεί με τον πρώην πρόεδρο της Εσπανιόλ, ώστε να εκφράσει την δική του πλευρά της ιστορίας, όμως ο ίδιος δεν θέλησε να κάνει κάποια δήλωση.