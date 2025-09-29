Το ρεκόρ της Σεβίλλης του Ματίας Αλμέιδα - Μόνο Ρεάλ και Μπαρτσελόνα το έχουν πετύχει

Η Σεβίλλη επέστρεψε με ένα ακόμη πολύτιμο «διπλό» από την έδρα της Ράγιο Βαγιεκάνο (0-1), έχοντας σε μεγάλη μέρα τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο. Ο Έλληνας τερματοφύλακας πραγματοποίησε καθοριστικές αποκρούσεις και αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο για το τρίτο εκτός έδρας τρίποντο των Ανδαλουσιανών στο φετινό πρωτάθλημα.

Με αυτή τη νίκη, το σύνολο του Ματίας Αλμέιδα έφτασε τους 10 βαθμούς και ανέβηκε στην 8η θέση της La Liga, μετρώντας πλέον τρεις επιτυχίες, όλες εκτός έδρας. Μάλιστα, η Σεβίλλη καταλαμβάνει μία ξεχωριστή «πρωτιά» σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Συγκεκριμένα, μαζί με τη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπαρτσελόνα, είναι η μοναδική ομάδα στα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (Αγγλία, Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία) που έχει καταφέρει να κερδίσει τρεις φορές εκτός έδρας. Ούτε η Μάντσεστερ Σίτι, ούτε η Λίβερπουλ, ούτε η Μπάγερν έχουν καταφέρει κάτι ανάλογο έως τώρα.

3- Sevilla FC have won their last three away games in LaLiga, having lost their previous six. No team have won more matches away from home than Sevilla this season in Top 5 European leagues (also three for Barcelona and Real Madrid). Streak. pic.twitter.com/JNr0Hys6MI — OptaJose (@OptaJose) September 28, 2025

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Ανδαλουσιανοί πέτυχαν αυτά τα τρία «διπλά» μετά από ένα αρνητικό σερί έξι εκτός έδρας ηττών, δείχνοντας ότι αλλάζουν πλήρως πρόσωπο φέτος.

Τα εκτός έδρας «διπλά» της Σεβίλλης στη La Liga