Ένταση με τον προπονητή της Εθνικής Ισπανίας: Η κόντρα με Φλικ και η ερώτηση που άναψε τα αίματα

Η παρουσία του Λουίς ντε λα Φουέντε στη συνέντευξη Τύπου πριν τους αγώνες της Εθνικής Ισπανίας δεν θύμιζε σε τίποτα τις ήρεμες εμφανίσεις του στο παρελθόν. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα κύμα κριτικής για τον τρόπο που διαχειρίστηκε τον Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος επέστρεψε τραυματίας στη Μπαρτσελόνα.



Η αφορμή δόθηκε από τις δηλώσεις του Χάνσι Φλικ. Ο Γερμανός προπονητής της Μπαρτσελόνα κατηγόρησε ευθέως τον Ντε λα Φουέντε ότι δεν προστάτεψε τον νεαρό επιθετικό, σημειώνοντας πως ο παίκτης αγωνίστηκε με ενοχλήσεις και χωρίς να έχει προπονηθεί επαρκώς. Η τοποθέτηση αυτή αιφνιδίασε τον Ισπανό προπονητή, ο οποίος τόνισε με έντονο ύφος ότι δεν περίμενε μια τέτοια δήλωση από κάποιον που γνωρίζει εκ των έσω τις δυσκολίες της δουλειάς σε εθνικό επίπεδο.



Η ένταση κορυφώθηκε όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε αν υπήρξε πραγματικός κίνδυνος για την υγεία του Γιαμάλ. Εκεί ο Ντε λα Φουέντε αντέδρασε εκνευρισμένος, απαντώντας με το ερώτημα: «Έχετε παίξει ποτέ ποδόσφαιρο;». Με αυτόν τον τρόπο θέλησε να υπογραμμίσει ότι οι τραυματισμοί και τα ρίσκα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της αθλητικής δραστηριότητας, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για επαγγελματικό ποδόσφαιρο ή οποιοδήποτε άλλο άθλημα.

🚨🗣️ Luis de la Fuente is looking angry after he got asked what happened to Lamine Yamal:



"I always tell the truth. Always, now and always, only the truth. Have you ever played football? Have you ever played while feeling some discomfort or pain?



"Indeed. What does that mean?…





Στη συνέχεια προσπάθησε να αιτιολογήσει τη στάση του, αναφέροντας πως τόσο ο Γιαμάλ όσο και ο Νίκο Γουίλιαμς συνεχίζουν να παίζουν κανονικά στους συλλόγους τους, κάτι που σημαίνει πως τα ρίσκα αυτά αναλαμβάνονται ούτως ή άλλως. Παρά τις εξηγήσεις του, η συνέντευξη άφησε ανοιχτά ερωτήματα και έδειξε για πρώτη φορά έντονη πίεση στον προπονητή μιας ομάδας που μόλις πριν λίγους μήνες κατέκτησε το Euro.

