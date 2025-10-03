Ένταση με τον προπονητή της Εθνικής Ισπανίας: Η κόντρα με Φλικ και η ερώτηση που άναψε τα αίματα
Ο Λουίς ντε λα Φουέντε βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης διαμάχης για τον τραυματισμό του Γιαμάλ, απαντώντας με οργή.
Η παρουσία του Λουίς ντε λα Φουέντε στη συνέντευξη Τύπου πριν τους αγώνες της Εθνικής Ισπανίας δεν θύμιζε σε τίποτα τις ήρεμες εμφανίσεις του στο παρελθόν. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα κύμα κριτικής για τον τρόπο που διαχειρίστηκε τον Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος επέστρεψε τραυματίας στη Μπαρτσελόνα.
Η αφορμή δόθηκε από τις δηλώσεις του Χάνσι Φλικ. Ο Γερμανός προπονητής της Μπαρτσελόνα κατηγόρησε ευθέως τον Ντε λα Φουέντε ότι δεν προστάτεψε τον νεαρό επιθετικό, σημειώνοντας πως ο παίκτης αγωνίστηκε με ενοχλήσεις και χωρίς να έχει προπονηθεί επαρκώς. Η τοποθέτηση αυτή αιφνιδίασε τον Ισπανό προπονητή, ο οποίος τόνισε με έντονο ύφος ότι δεν περίμενε μια τέτοια δήλωση από κάποιον που γνωρίζει εκ των έσω τις δυσκολίες της δουλειάς σε εθνικό επίπεδο.
Η ένταση κορυφώθηκε όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε αν υπήρξε πραγματικός κίνδυνος για την υγεία του Γιαμάλ. Εκεί ο Ντε λα Φουέντε αντέδρασε εκνευρισμένος, απαντώντας με το ερώτημα: «Έχετε παίξει ποτέ ποδόσφαιρο;». Με αυτόν τον τρόπο θέλησε να υπογραμμίσει ότι οι τραυματισμοί και τα ρίσκα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της αθλητικής δραστηριότητας, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για επαγγελματικό ποδόσφαιρο ή οποιοδήποτε άλλο άθλημα.
Στη συνέχεια προσπάθησε να αιτιολογήσει τη στάση του, αναφέροντας πως τόσο ο Γιαμάλ όσο και ο Νίκο Γουίλιαμς συνεχίζουν να παίζουν κανονικά στους συλλόγους τους, κάτι που σημαίνει πως τα ρίσκα αυτά αναλαμβάνονται ούτως ή άλλως. Παρά τις εξηγήσεις του, η συνέντευξη άφησε ανοιχτά ερωτήματα και έδειξε για πρώτη φορά έντονη πίεση στον προπονητή μιας ομάδας που μόλις πριν λίγους μήνες κατέκτησε το Euro.