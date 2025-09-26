Η πρώην του Λαμίν Γιαμάλ σε πικάντικες αποκαλύψεις: Tο ταξίδι στην Ιταλία και το... ημερολόγιο

Η Φάτι Βάσκεθ μίλησε στο podcast «En todas las salsas» για τη σχέση της με τον Λαμίν Γιαμάλ, αποκαλύπτοντας διάφορες λεπτομέρειες που θα συζητηθούν για τον Ισπανό ποδοσφαιριστή.

Η influencer απο την Γαλικία μίλησε για το ραντεβού τους στην Ιταλία, απάντησε σε ερώτηση για την ερωτική της ζωή με τον κάτοχο του Kopa Trophy, και μεταξύ άλλων ανέφερε πως ο ατζέντης του 18χρονου κρατάει ημερολόγιο, οργανώνοντας τις μέρες με τα κορίτσια που βγαίνει ο Γιαμάλ.

Αναλυτικά όσα ανέφερε η Φάτι Βάσκεθ

Για τον Λαμίν Γιαμάλ: «Δεν είναι τόσο ταπεινός. Βγήκα μαζί του και πιστεύω ότι δεν έχει καλούς συμβούλους. Γνώρισα τον στενό του κύκλο και, από τον τρόπο που τον καθοδηγούν, δεν νομίζω ότι τον συμβουλεύουν σωστά ή ότι κάνει τις σωστές επιλογές».

Για τον τρόπο ζωής του Γιαμάλ σε σχέση με την ηλικία του: «Δεν θεωρώ φυσιολογικό, στην ηλικία του -ήταν 17 ετών τότε- και αυτό που βγήκε στη δημοσιότητα (ότι διέρρευσε ότι βγήκαμε μαζί), αλλά και το ότι στα 17 του πήγαινε σε νυχτερινά κέντρα, σε πάρτι, ή ότι στα 17 του έφερε 10 κορίτσια σε ένα σκάφος στην Ίμπιζα. Προφανώς οι παπαράτσι θα τον πιάσουν σε ένα τόσο δημοφιλές μέρος όπως η Ίμπιζα.

Ο ατζέντης του Λαμίν κρατάει ένα ημερολόγιο για αυτόν, οργανώνοντας τις μέρες με τα κορίτσια με τα οποία βγαίνει. Ο Λαμίν έχει ένα ημερολόγιο με κορίτσια».

Για το ταξίδι τους στην Ιταλία: “Το ραντεβού μου με τον Λαμίν Γιαμάλ στην Ιταλία. Όταν ήμασταν στο ξενοδοχείο, δεν είχαμε χρόνο να δούμε τηλεόραση… Κάναμε άλλα πράγματα”.

Για τη σύγκριση του τρόπου ζωής του Γιαμάλ σε σχέση με άλλους ποδοσφαιριστές της ηλικίας του: «Ο Πάου Κουμπαρσί είναι στην ίδια ηλικία με τον Λαμίν Γιαμάλ. Όταν έγιναν 18, μπορούσες να δεις τις φωτογραφίες – ο Λαμίν Γιαμάλ έκανε ένα τεράστιο πάρτι, ενώ ο Πάου Κουμπαρσί γιόρτασε μόνο με ένα κέικ στο σπίτι… Καταλαβαίνεις τι εννοώ;».

Για μία φήμη σχετικά με την ερωτική τους επαφή: «Όχι, δεν μου ζήτησε ποτέ να βάλω φανέλα της Μπαρτσελόνα κατά τη διάρκεια της ερωτικής επαφή. Είμαι φίλαθλος της Θέλτα».